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Московский листок

Простое проветривание может быть профилактикой рака легких

Опубликовано 25.02.2023 в разделе комментариев 1

радиация рак
Простое проветривание может быть профилактикой рака легких

Ученые Института промышленной экологии УрО РАН объяснили, что опасный газ накапливается в квартирах из-за недостаточного обмена воздуха между помещениями и улицей. Препятствиями для выхода газа оказались утепленные балконы, окна с двойными камерами и особо расположенные межэтажные лестницы.

Отмечается, что самым простым способом борьбы со скоплением радона является обыкновенное проветривание.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, образующийся в земле как продукт распада радия-226. По данным Всемирной организации здравоохранения, он является одной из ведущих причин развития рака легких.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Не грусти , скоро прЫвыкнешь
До Мурашек с .р а т ь хочет Путин написал 25.02.2023 10:28
Да, теперь только проветривать.
Пипеточку отрезали, теперь дырочка и постоянно проветривать нежно поглаживая свою промежность.
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