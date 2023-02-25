Простое проветривание может быть профилактикой рака легких

Ученые Института промышленной экологии УрО РАН объяснили, что опасный газ накапливается в квартирах из-за недостаточного обмена воздуха между помещениями и улицей. Препятствиями для выхода газа оказались утепленные балконы, окна с двойными камерами и особо расположенные межэтажные лестницы.

Отмечается, что самым простым способом борьбы со скоплением радона является обыкновенное проветривание.

Радон — радиоактивный газ природного происхождения, образующийся в земле как продукт распада радия-226. По данным Всемирной организации здравоохранения, он является одной из ведущих причин развития рака легких.