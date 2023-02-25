Простое проветривание может быть профилактикой рака легких

Ученые Института промышленной экологии УрО РАН объяснили, что опасный газ накапливается в квартирах из-за недостаточного обмена воздуха между помещениями и улицей. Препятствиями для выхода газа оказались утепленные балконы, окна с двойными камерами и особо расположенные межэтажные лестницы.
Отмечается, что самым простым способом борьбы со скоплением радона является обыкновенное проветривание.
Радон — радиоактивный газ природного происхождения, образующийся в земле как продукт распада радия-226. По данным Всемирной организации здравоохранения, он является одной из ведущих причин развития рака легких.
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До Мурашек с .р а т ь хочет Путин написал 25.02.2023 10:28
Пипеточку отрезали, теперь дырочка и постоянно проветривать нежно поглаживая свою промежность.