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Московский листок

Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимна

Опубликовано 25.02.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимна

Перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития, написал в Telegram-канале бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Арестович отметил, что если украинцы выберут путь закрытой и моноэтничной страны, то начнутся проблемы.

"Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен - потеря государственности, Голодомор и репрессии. Новые попытки будут иметь схожие последствия", — резюмировал он.

Ранее Арестович заявлял, что гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что граждане страны готовы воевать, пока они все не умрут.

Гимн Украины, конечно, анекдотичный - это просто калька с польского. Создатель которого просто отрекся от своего творения и остаток дней верой и правдой служил Российской империи.

Но вот насчет потери государственности Украиной - это Арестович с прямым углом перепутал. Та мифическая государственность, которой возникла в ряде бывших российских губерний, просто ничем не продолжилась, и затухла сама собой. Голодомор тут и вовсе ни при чем. А вся нынешняя украинская государственность - это наследство УССР, вступления страны в ООН благодаря настойчивости Сталина и так далее. Украина получила государственность как подарок к Дню Победы, который сейчас пытается отменить, кстати. А с какой стати тогда Украина - член ООН?

Но погибнет Украина не из-за гимна, конечно, а из-за дураков.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет вздернут на виселице
с Ковальчуками и прочими Вротебаннымибергами! написал 25.02.2023 10:28
Когда Владимир Ильич Ленин создал Россию, то Украина уже существовала.
Потом был поход красной армии в Украину и свержение законного правительства.
Но сам факт, что Украина уже существовала до РСФСР - это неопровержимый факт.
То бишь, законной наследницей царской российской империи является Украина, но никак не РСФСР!!
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Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимна
Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимн...
25.02.2023
И снова, здравствуйте!
И снова, здравствуйте!
19.02.2023
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