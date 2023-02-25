Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимна

Перед Украиной возникла новая угроза потерять время и пойти по ложному пути развития, написал в Telegram-канале бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

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Арестович отметил, что если украинцы выберут путь закрытой и моноэтничной страны, то начнутся проблемы.

"Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен - потеря государственности, Голодомор и репрессии. Новые попытки будут иметь схожие последствия", — резюмировал он.

Ранее Арестович заявлял, что гимн Украины представляет собой источник "национальной катастрофы", потому что формулировка "положим душу и тело" фактически означает, что граждане страны готовы воевать, пока они все не умрут.

Гимн Украины, конечно, анекдотичный - это просто калька с польского. Создатель которого просто отрекся от своего творения и остаток дней верой и правдой служил Российской империи.

Но вот насчет потери государственности Украиной - это Арестович с прямым углом перепутал. Та мифическая государственность, которой возникла в ряде бывших российских губерний, просто ничем не продолжилась, и затухла сама собой. Голодомор тут и вовсе ни при чем. А вся нынешняя украинская государственность - это наследство УССР, вступления страны в ООН благодаря настойчивости Сталина и так далее. Украина получила государственность как подарок к Дню Победы, который сейчас пытается отменить, кстати. А с какой стати тогда Украина - член ООН?

Но погибнет Украина не из-за гимна, конечно, а из-за дураков.