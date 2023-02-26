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Московский листок

Немцы: "Можем повторить!"

Опубликовано 26.02.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Немцы: "Можем повторить!"

У здания посольства РФ в Берлине установили подбитый российский танк. Почему-то все свалили на активность украинской диаспоры, хотя танк не иголка, и на особо охраняемой территории присто так ничего не установишь. Ясно, что акция прошла при поддержке властей. Интересно, как понравится германским властям, если все подбитые на Украине "Леопарды" будут аккуратно расставлять напротив германского посольства? Можно и вместе со сгоревшими экипажами...

Германия хочет показать, что война на Украине - это ее война?

Россия вывела войска из Германии без условий, видимо, для того, чтобы теперь чувствовать ненависть немцев? Оставили бы, как американцы, была бы любовь?

А.Б.



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