Власти Крыма рассматривают возможность строительства нового водохранилища

Для снабжения ялтинского региона, который в последние годы регулярно испытывал проблемы с водоснабжением.

В настоящее время воду для Ялты берут из Счастливенского и Загорского водохранилищ, в город она поставляется по горному водному тоннелю. Оба объекта находятся на северной стороне горной гряды. Планируемое Мартовское водохранилище находится там же, в Бахчисарайском районе, и использовать его будут для подачи воды в два существующих при необходимости.

Также в стадии обсуждения находится вопрос строительства Солнечногорского водохранилища для снабжения Алуштинского района. Пока проводятся расчеты, возможно, дешевле окажется построить водопровод, и тогда новый объект будет не нужен.

Запуск Северо-Крымского канала снял дефицит воды на полуострове, и теперь дешевле организовать систему перекачки от канала, в отвод или в трубу.

А.Б.