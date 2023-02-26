Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киев уничтожает остатки русской культуры

Опубликовано 26.02.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Киев уничтожает остатки русской культуры

Патрик Ривелл из ABC News сообщает: в Киеве, на одном из заводов по переработке макулатуры, сейчас пойдут под пресс сотни русских книг.

Люди швыряют книги в специальный ковш и затем они будут превращены в бумажную массу. Тут самая разная литература. Вот вижу несколько томов Толстого, книги о победе СССР во Второй мировой войне, книги о советских танках. Это все инициатива одного книжного магазина в центре Киева, куда жители несут на переработку русские книги, так как больше не хотят видеть их у себя дома. Здесь их не просто уничтожат, а превратят, по их словам, в нечто более полезное. Это, по мнению американского журналиста, очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.

Представим себе, что после войны за Независимость в США сожгли бы все британские книги...

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
перхоть написал 26.02.2023 11:29
ну и что. беллетристику советских авторов и в самой России на помойки несут, только не делают из этого шоу.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимна
Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимн...
25.02.2023
И снова, здравствуйте!
И снова, здравствуйте!
19.02.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает спецтехники для эвакуации раненых (1)
Киев уничтожает остатки русской культуры (1)
Власти Крыма рассматривают возможность строительства нового водохранилища (0)
Немцы: "Можем повторить!" (0)
Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимна (2)
Простое проветривание может быть профилактикой рака легких (5)
Арестович считает, что Украина погибнет из-за гимна (4)
Байден сам не очень верит в возвращение Крыма Украине (10)
С 23 февраля, товарищ военный пенсионер. (7)
23 февраля. Нам снова нужна Красная армия! (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss