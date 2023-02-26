Киев уничтожает остатки русской культуры

Патрик Ривелл из ABC News сообщает: в Киеве, на одном из заводов по переработке макулатуры, сейчас пойдут под пресс сотни русских книг.

Люди швыряют книги в специальный ковш и затем они будут превращены в бумажную массу. Тут самая разная литература. Вот вижу несколько томов Толстого, книги о победе СССР во Второй мировой войне, книги о советских танках. Это все инициатива одного книжного магазина в центре Киева, куда жители несут на переработку русские книги, так как больше не хотят видеть их у себя дома. Здесь их не просто уничтожат, а превратят, по их словам, в нечто более полезное. Это, по мнению американского журналиста, очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.

Представим себе, что после войны за Независимость в США сожгли бы все британские книги...

А.Б.