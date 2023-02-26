У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает спецтехники для эвакуации раненых

Поставляемая от западных стран техника не позволяет эвакуировать раненых, и украинские военные переоборудуют под эти цели гражданские автомобили. Из-за их низкой проходимости и отсутствии нужных санитарных условий потери ВСУ растут.

Любопытно, чт о для эвакуации раненых на Запорожском автозаводе еще в 50-е годы был создан Транспортер переднего края, на базе которого возник потом знеаменитый "Запорожец".

Но о восстановлении какого-либо производства на сегодняшней Украине речи не идет. А с Запада нужной техники не поступает...

А.Б.