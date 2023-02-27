Здравствуйте! Опрос ФОМ показал, что 81 процент россиян положительно оценивают работу президента Путина. Только что ВЦИОМ давал Путину 79 процентов доверия, но оказалось мало. 81, конечно, куда убедительней, чем 79! Придется провести свой опрос, может, еще побольше выпадет?

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

Кратко:

- МИД Казахстана заявил, что приветствует позицию Китая по урегулированию кризиса на Украине

- В Валуйском городском округе упал самолет МО. Причина произошедшего выясняется, пилот самолета Су-25 успел катапультироваться. 22 февраля город Шебекино Белгородской области атаковали Вооруженные силы Украины. Осколками снарядов было повреждено несколько домов. Кроме того, снаряд попал в детский магазин «Бэмби», в результате обстрелов три человека пострадали.

- Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что Германия вправе вмешаться в конфликт на Украине и начать боевые действия против России. Его слова приводит издание Der Spiegel. Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Россию можно поставить на колени только на поле боя.

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