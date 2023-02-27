Две концепции на один авианосец

Сегодня в России существуют целых две концепции перспективного авианосца для Военно-морского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова. И всего один авианесущий корабль, да и тут не вполне на ходу.
После того, как будет утверждена концепция корабля, будет решаться вопрос о месте его строительства, объеме средств и сроках окончания работ. Рахманов отметил, что в настоящее время идет обсуждение по водоизмещению будущего авианосца.
Срок строительства корабля такого класса 7-8 лет. То есть существующие палубные истребители безнадежно устареют, а машин пятого поколения в этом классе, кажется, никто даже не проектировал. Во всяком случае, обьявлено не было.
А.Б.
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До Мурашек ййоу написал 27.02.2023 10:52
А в конце пообещал турпутевку в санаторий ФСБ России в Геленджике на всю семью!!! и поблагодарил за любовь к Отечеству, а напоследок Честь Имею офицер такой-то.
Наконец-то власть повернулась к народу.
перхоть написал 27.02.2023 10:18
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как говорится сегодня на повестке дня два вопроса - ремонт сарая и строительство коммунизма. поскольку досок нет переходим сразу ко второму.
До Мурашек ййоу написал 27.02.2023 09:57
9 мая 2023 года, Великий Владимир Владимирович Путин принимает парад калек, увечных, вдов, сирот и раздолбанного вооружения. Сидя на кресле каталке с двумя пледиками ФСО.
Крым под обстрелами, вся военная инфраструктура острова разрушена, ордло загнано в крысятник возле Ростова.
Санкции, рост курса доллара, крах рынка недвижимости, перебои с продуктами.
Что делать!?
Тупо продавать сырье и распределять между гражданами России, расходы на оборону равны нулю и не до авианосцев.