Две концепции на один авианосец

Сегодня в России существуют целых две концепции перспективного авианосца для Военно-морского флота, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова. И всего один авианесущий корабль, да и тут не вполне на ходу.

После того, как будет утверждена концепция корабля, будет решаться вопрос о месте его строительства, объеме средств и сроках окончания работ. Рахманов отметил, что в настоящее время идет обсуждение по водоизмещению будущего авианосца.

Срок строительства корабля такого класса 7-8 лет. То есть существующие палубные истребители безнадежно устареют, а машин пятого поколения в этом классе, кажется, никто даже не проектировал. Во всяком случае, обьявлено не было.

А.Б.