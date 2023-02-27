Спрос на жилье рухнул

С начала года количество сделок на первичном рынке жилья в Москве упало на 34 процента, в Подмосковье — на 38 процентов, в Санкт-Петербурге — на 4 процента, в Ленинградской области — на 29 процентов.

Причин может быть несколько - резко упал интерес к жилью в России, кончились деньги у потенциальных покупателей, запросы продавцов не соответствуют возможностям и желаниям покупателей.

И последнее - жилье как универсальное средсто инвестирования перестало существовать - никто не знает, что будет с курсом рубля и валют в России, и, следовательно, никто не понимает, за сколькуо реально он покупает квартиру. И поэтому предпочитают продавать.

А.Б.