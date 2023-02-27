В США заговорили о "разводе" штатов

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что страна движется к глобальному разводу, при котором республиканские штаты отделятся от демократических. Об этом она написала в социальной сети Twitter.

Грин заявила о возможности конфликта внутри США и призвала Вашингтон избежать ее на пути к «разводу» штатов. «Нравится это кому-то, или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случиться», — подчеркнула она.

Аргумент "я не хочу, поэтому не должно", конечно, сильный.

Но и правда США совсем не такое монолитное общество, как может показаться. Последние выборы показали это достаточно наглядно. Речь не о войне, а о неравномерном развитии территорий. Если Калифорния приносит половину ВВП страны, то это неизбежно вызывает вопросы, зачем кормить Арканзас или Неваду.

А авторитарного центра, как в Китае или России, нет...

А.Б.