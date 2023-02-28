В избытке холод, плесень, тараканы. В недостатке интернет, оборудование, учебники

Наконец состоялись переговоры

22 февраля 2023 года состоялась встреча инициативной группы студентов Росбиотеха с представителем руководства института Денисом Гендриховичем Глазковым (советник по экономическим вопросам).

Д. Г. Глазков выслушал студентов по двум проблемам (восстановление медкабинетов и обеспечение столовых микроволновками), обещал помочь, а затем побежал на другую срочную встречу, при этом запросив список остальных проблем, беспокоящих студентов.

Работаем на импортоопережение

Для правильного понимания дальнейшего отметим, что Росбиотех – это ВУЗ достаточно важный для продовольственной безопасности РФ.

«Наша миссия — работать не на импортозамещение, а на импортоопережение…

...Сфера наших научных интересов — это биотехнологии, генная инженерия, биология, химия, медицина, ветеринария, приборостроение, пищевые технологии и безопасность, здоровьесбережение и экология. Все эти направления связаны с устойчивым развитием. Мы выпускаем биотехнологов, биоэкологов, биоэкономистов, расширяем связи с фундаментальной наукой...

...Технологии сохранились со времён Советского Союза, однако их необходимо адаптировать к современным условиям, чем и занимаются наши технологи...» -

так публично рассказал о задачах Росбиотеха (бывшего Московского государственного университета пищевых производств) и.о. ректора Росбиотеха Алексей Кучумов (https://argumenti.ru/interview/2022/12/805216 ). Также он говорил о многочисленных важных работах в сфере обеспечения продовольственной безопасности, которые ведут преподаватели и студенты ВУЗа.

Но и о себе любимых не забываем

Особо отметим, что до того как необходимость производственной безопасности РФ стала очевидна, сменяющие друг друга ректоры, просто разворовывали ВУЗ. После того как необходимость производственной безопасности стала очевидна, разворовывание не прекращалось. Последний из проворовавшихся ректоров, Михаил Балыкин, был помещён за решетку СИЗО уже осенью 2022 года (https://www.rbc.ru/politics/27/10/2022/635a54d09a7947070f75f5e3). Впрочем, вскоре он был переведён под домашний арест. То, что отец Михаила Балыкина — функционер и экс-депутат самой патриотичной в стране партии — не имеет к освобождению сына ровно никакого отношения.

Холод, плесень, тараканы, бюрократы

Понятно, что столь ответственное управление не шло институту на пользу. Пропадало оборудование. Сейчас его периодически не хватает не только на исследовательские работы, но и даже на лабораторные работы. Уходили из-за проблем с зарплатой преподаватели (да, это бывает не только в 90-е). Ветшали здания института и общежития.

В общем, до какого состояния довели необходимый для импортозамещения и даже импортоопережения институт, понятно по проблемам, изложенным в письме инициативной группы.

Помимо проблем с медпунктами, микроволновками в столовой и гардеробом (о чём мы говорим отдельно) в письме инициативной группы были описаны следующие проблемы.

Низкая температура — и в ВУЗе и в общежитии. От холода в общежитии студенты периодически защищаются электроприборами. Это запрещено – приборы изымаются. От холода на лекциях студенты периодически защищаются зимней верхней одеждой. До изъятия верхней одежды пока не дошло.

Проблема низкой температуры в общежитии усугубляется сквозняком из окон. Окна пора менять – не меняют. Вдобавок к низкой температуре в общежитии присутствуют плесень, тараканы, моль, чешуйницы (постоянно), а также запах протекающей канализации (периодически).

Впрочем, нельзя сказать, что общежитие совсем не ремонтируют. Периодически что-то чинят. Но в основном, за счёт студентов.

И наконец, в общежитии введён тюремный пропускной режим. Не положено ходить к студентам в гости и всё тут. Наверно, чтобы поменьше людей видели всё это вот.

Ну и вишенка на торте — большинство стиральных машин, в которых студенты стирали свои вещи, сломаны. Починить? Заменить? И так сойдёт!

Теперь вернёмся от общежития к институту.

Про холод мы уже писали. Лифты (в корпусах на Талалихина) тоже ведут себя весьма странно. Один не ходит. Другой ходит, но только с 3-го на 9-й этаж (всего этажей 11).

В корпусе на Талалихина отсутствует горячая вода в кранах, зато присутствует холодная вода, причём, течёт она не только из кранов, но и с потолков лестничных пролетов и переходов между корпусами (особенно в период ливней и оттепелей).

В здании на Соколе в библиотеке отсутствует ряд книг, необходимых для студентов. Некоторые пособия присутствуют в одном экземпляре. Некоторые в таком виде, что ценны не для пищевиков, а для археологов.

Опять же на Соколе отсутствует стабильный WiFi, а современный учебный процесс подвязан к интернету.

Кулеры, присутствующие в институте, ещё более нестабильны, чем WiFi. Перед приездом комиссии они раз и есть, а как комиссия уехала — их раз и нету.

В корпусе на Талалихина отсутствуют зоны отдыха, оборудованные соответствующей мебелью (кресла, лавочки и т. д.). Зато столовая пока есть. Хотя с сидячими местами в ней тоже напряжёнка.

Уборные комнаты присутствуют (по крайне мере пока ещё), а вот базовые средства гигиены (мыло, туалетная бумага, антисептик) в них отсутствуют напрочь.

И наконец, в вузе есть студенты, обучающиеся платно, и есть прошедшие по конкурсу бюджетные студенты (примерно 50 на 50). Платным исправно повышают плату за обучение, всем живущим в общежитии исправно повышают плату за общежитие, а вот повышать стипендию бюджетным студентам никто не торопится.

Мы начали с петиции

Как уже писалось — борьба инициативной группы началась с подписей под петицией о восстановлении в институте ранее существовавших (а ныне оптимизированных в ноль) медпунктов. Петицию подписало около 1000 студентов и 50 преподавателей. В удовлетворении петиции было отказано.

Далее была борьба за возвращение в столовую микроволновок. Отметим, что ранее в столовых стояли микроволновки, в которым студенты и преподаватели могли согреть себе еду, потом микроволновки куда-то делись. Как ни странно, «бегство» микроволновок совпало с повышением цен в столовой.

На этот раз петиция привела к успеху. Возможно, потому что её не отправляли, а передавали руководству института лично, коллективно, а после выложили запись визита в интернет.

Микроволновки вернули. Правда, в количестве одной на столовую. Сейчас студенты ведут переговоры о том, чтобы количество микроволновок увеличилось.

Ещё одна проблема, по которой инициативная группа активно ведет переговоры, в гардеробе в корпусе на Соколе – одна гардеробщица на четыре окна. В итоге — очереди на весь холл до самой лестницы. Время ожидания 15-30 минут, то есть, весь перерыв между занятиями. Инициативная группа предложила организовать дежурство и таким образом разгрузить гардеробщицу и разрядить очередь. На данный момент уже был положительный опыт такого дежурства, но администрация по каким-то странным причинам отказывается от повторения этого опыта.

Чем и кому мешает, если студенты не будут стоять в очереди - неясно. Тем более, что это даже денег от института не потребует. Возражения абсурдны, в духе — а вы не несёте материальную ответственность. Но, собственно, гардеробщик и так не несёт ответственность. Об этом на всех гардеробах написано.

Кстати, об ответственности. Вскоре после коллективного визита по поводу микроволновки активистов вызывали к проректору по молодежной политики г. Шутенко.

Это несанкционированный митинг

Шутенко заявил, что коллективное хождение с петицией к руководству института – это несанкционированный митинг, и как бы намекнул на возможные последствия.

Также студентам поступали угрозы и от иных лиц преподавательского состава. И наконец, до студентов по определенным путям дошла информация о том, что обсуждается вопрос решения проблемы путём их отчисления.

Чем мнициативная группа помешала? Чем высказанные петиции и предложения так разозлили руководство? Просто описанное великим российским этнографом Салтыковым-Щедриным желание бороться с любой инициативой, не одобренной начальством?

Или просто самозащита. Как-никак в рамках ВУЗа было уже много коррупционных скандалов.

Может, кто-то опасается, что слишком активная молодежь накапает ещё какое злоупотребление и поэтому лучше душить молодежную организацию «в зародыше».

Что выберет администрация?

И вот 22 февраля начались — переговоры. Мы очень надеемся, что руководство института перешло к конструктивному взаимодействию с инициативной группой студентов, а идея зачистки была сочтена неадекватной. В любом случае наша редакция следит за развитием данного конфликта.