Навальный как спасение России

Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал: – Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком?»

«Золотой телёнок».

Политические идеи

В своей дискуссии с Гиркиным я крайне не хотел уходить от темы конкретной преступности войны, и когда Гиркин начал подводить к тому, что в России нет альтернативы Кремлю, я вынужден был отвечать, назвав как альтернативу Кремлю Алексея Навального. Навальный вызвал ужас Гиркина, что, впрочем, понятно, поскольку Навальный явная противоположность Гиркину в части мужества.

А вот и достаточно оппозиционный блогер А. Несмиян (Эль Мюрид) пишет о Навальном: «Возникает логичный вопрос: желаем ли мы «после Путина» увидеть у руля страны человека, который прямо и откровенно отрабатывает западную повестку в отношении России? Нам мало было одного, чтобы потом сразу после получить такого же, но другого?».

Соответственно, Навальный вызвал крайнее отторжение достаточно большого количества комментаторов нашей дискуссии. И хотя я о Навальном писал очень много, но думаю, что следует свою точку зрения на Навального повторить.

Дальше я буду называть Навального и таких, как он, либералами, но, по сути, это не так. Настоящие либералы - это те, для которых свободы и права человека святы. А для этих свята только болтовня об этих свободах, которая, по их мечтам доведёт их до сытных депутатских кормушек, а, может, и до президентской. Точно такие же, кстати, и нынешние коммунисты с патриотами и прочей разномастной и дерущейся между собою оппозицией. Но «сторонники» Навального называют себя «либералами», поэтому и я буду их так называть.

Я – коммунист. Поэтому я не член КПРФ и никогда не был членом КПСС, и я не марксист, - я настоящий коммунист, то есть тот, кто видит будущее в коммунизме. Но путь к коммунизму лежит через власть всего народа – через демократию. «Коммуна» - это всё общество, это все люди, а не алчные дебилы с партбилетами. Никакой коммунизм без народовластия невозможен.

По этой причине никакой части народа – никаким «членам партии» или тупой и ленивой интеллигенции - коммунизм не требуется. Что история КПСС и подтвердила.

Так вот, поскольку путь к коммунизму лежит через установления власти всего народа, то моя ближайшая задача – установление в России народовластия (демократии). А власть народа устанавливается только тогда, когда все в государстве, в первую очередь органы государственной власти, служат народу, а это возможно только тогда, когда народ получает кнут и пряник для выбранных им высших органов государственной власти.

Такой способ вооружения народа России кнутом и пряником для Думы и Президента пытались осуществить с помощью референдума Армия воли народа, а потом Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть», но эти организации были запрещены фашистами во власти в нынешней России.

Власть народа - вот ближайшая и дальнейшая мои задачи, вот комплекс идей, которыми я руководствуюсь.

А каким комплексом полезных народу идей руководствуется Навальный? Как и у всех либералов его официально озвучиваемое кредо простое – «за всё хорошее против всего плохого!». Именно с таким лозунгом либералов поставили у власти в 1991 году и именно с этой болтовнёй они привели Россию к фашисткой власти самой гнусной формы – такой, что даже Гитлер и Муссолини содрогнулись бы при виде того тупого беспредела власти откровенных уголовников и презрения к народу, как это сейчас установлено в России.

Демократ

А как насчёт демократии у Навального?

Как и у любого либерала – Навальный о демократии болтает, но она у него как слово «бл…дь!» у грузчика – для связки слов. На самом деле Навальный народ презирает и в этом нет ничего удивительного – он вырос в либеральной среде интеллигентов. Поэтому Навальный, чтобы понравиться народу России, в интервью, кажется Собчак, по поводу Крыма заявил, что Крым - это Россия, потому что народ Крыма на референдуме так решил. А в Интервью антибелорусскому каналу «Нехта» спокойно заявил, что Лукашенко не президент Белоруссии. Но ведь народ Белоруссии таким же тайным голосованием, как и в Крыму, решил, что его президент - Лукашенко! Что же ты, то опираешься на решение народа, то презираешь его решение?

И в этом «вилянии» Навального нет ничего удивительного – просто ещё раз напомню, как объяснял фашизм родоначальник фашизма Бенито Муссолини: «Мы позволяем себе роскошь быть аристократами и демократами, консерваторами и прогрессистами, реакционерами и революционерами, сторонниками легальности и нелегальщины в зависимости от обстоятельств времени, места и окружающей среды». Вот и Навальный – то демократ, то аристократ. В зависимости от окружающей среды.

Фашизм рождается из либерализма, и Навальный только подтверждает эту мысль.

Политик

Ну, а как Навальный выглядит как политик? Как тот, кто хочет изменить порядки в России? Да никак!

Либералы сами ни на что не способны, их в 90-х даже обворовывать СССР учили! Они по природе бюрократы, они холуи, им и путь, и что делать должен указать фюрер – хоть натуральный, хоть в виде распиаренного авторитета.

Если вы взглянете со стороны, то отличие разных государств друг от друга в порядках, а порядки в государстве задаются законами. Государство построено и строится законами. Политик с помощью законов сохраняет государство или меняет его, сохраняя или меняя в нём порядки. Политик, не знающий законов, – это паразит, занимающийся делом, которой он в принципе не понимает! Вот, к примеру, «депутат» Думы отвечает на вопрос о требованиях Конституции России: «Сообщаю Вам, что разъяснение нормативных-правовых актов не входит в компетенцию Государственной Думы, что подтверждается Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации». Вдумайтесь, этот депутат принимает законы, но не способен объяснить, что в них написано! Не компетентен! То есть этот паразит в кресле депутата давит кнопку голосования, не понимая, как меняются порядки в государстве от принятых им законов. Это вот типичный либерал!

Сейчас Навальному в тюрьме создают «весёлую жизнь» (и, возможно, действительно хотят его убить), в том числе ограничили выдачу ему всего одной книги. Я бы ему посоветовал запросить из тюремной библиотеки Конституцию РФ и до конца нахождения в лагере читать только её, вдумываясь в то, что в Конституции установлено и почему. Ведь и Навальный, и его окружение - полные нули в отношении конституционных положений – тех основ, на которых должны стоится порядки в России.

Вот, скажем, они вполне резонно заявляют, что в России нет настоящих судов. С этим никто спорить не будет. И что вы, навальнисты, предлагаете? Навальный предлагает иметь справедливые суды. Замечательно, а как их создать? А просто! Без затей! Изберите Навального президентом, и суды будут справедливыми.

То есть, когда безответственных и поэтому тупых и подлых сук на должность судей подбирают люди путина – суды не справедливые, а когда безответственных и поэтому тупых и подлых сук на должность судей будут подбирать холуи Навального, суды сразу станут справедливыми.

Я уже много лет подряд пишу и кричу и Навальному, и остальным либералам и оппозиционерам – не когда-нибудь, а сейчас потребуйте от Думы исполнить статьи 3 и 10 Конституции РФ и сделать судей всех судов избираемыми народом! НАРОДОМ! Дума это может сделать, так заставьте её! И требуйте, требуйте и требуйте, а не просто один раз прокукарекайте, как вы привыкли кукарекать все свои требования к власти.

Ноль реакции! Это вот такой Навальный политик.

Но ведь он по образованию юрист!

Юрист

Он, вообще-то, не юрист, а анекдот! Во-первых, уголовное дело по которому он сидит, ЕСПЧ признал несправедливым и Навальному уже выплатили за него компенсацию. Однако Верховный Суд ещё 2018 году постановил дело пересмотреть, но приговор оставил без изменения. Приговор Навальному – это условный срок! Да, Верховный Суд дело не пересматривал и не пересматривает, фашисты – они такие! Мало этого, Верховный Суд явно тянул дело до истечения испытательного срока (о чём ниже), чтобы вообще это дело не рассматривать.

Однако ни Навальный, ни его адвокаты это обстоятельство – неизменность условного срока до пересмотра дела судом - никак не использовали для его защиты! Раз Верховный Суд решил оставить Навальному условный срок, то не мог районный суд заменить ему условный срок на реальный! Что тут непонятного?

Или вот статья 86 УК РФ «Судимость»:

«…3. Судимость погашается:

а) в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного срока…

6. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, связанные с судимостью».

Испытательный срок по делу «Ив Роше» окончился у условно осуждённого Навального 30 декабря 2020 года, и раз Верховный Суд оставил ему приговор по этому делу в силе - условным, - то, следовательно, с 30 декабря 2020 года у него уже не было никакой судимости по делу «Ив Роше», и уже не было никакого наказания – ни настоящего, ни условного. После 30 декабря 2020 года были аннулированы все претензии к Навальному, даже если бы ЕСПЧ признал его виновным по делу «Ив Роше». И в силу статьи 86 УК РФ никто и ничего к Навальному по этому делу и по связанному с ними обстоятельствами не мог предъявлять.

Но его арестовали, как бы судили и отправили в заключение, нагло фабрикуя против него и иные уголовные дела. Как вам это? И ни Навальный, ни его адвокаты это обстоятельство – погашение судимости по делу «Ив Роше» - никак не использовали для его защиты!

Даже сегодня, когда над Навальным издеваются в тюрьме, а я кричу: «Заяви же о том, что сидишь в тюрьме только потому, что пытаешься прекратить преступление, запрещённое статьей 353 УРФ», - Навальный и его адвокаты тупо молчат. К годовщине войны Алексей прислал из тюрьмы обращение, в котором среди бла-бла-бла единственное требование: «Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины». И всё?? Всё! Что - и через год нет требования наказать преступников, виновных в совершении преступления, запрещённого статьей 353 УРФ? Нет!

Это что за юрист?

Организатор

Тут многие говорят, что у Навального есть организация – есть штабы.

Организациями когда-то были КПРФ, АВН и ИГПР «ЗОВ», потому что существовали на деньги самих членов организации – работали в организации не только бесплатно, но и за свои деньги.

У либералов всё не так. У них вождь получает деньги, на эти деньги нанимает нижестоящих исполнителей типа начальников региональных штабов, те на деньги вождя нанимают функционеров. И поскольку все понимают, что на эту «партию» спущены деньги, то у либералов, во-первых, бесплатно никто работать не будет – они же не лохи, чтобы оставлять свои деньги у вождя. Во-вторых, раз речь идёт о деньгах, то всем либералам безразличны идеи этой партии – главное продвинуть вождя к государственным кормушкам.

Кончатся деньги – кончится организация. Кроме того, партия или движение, созданные на идеях, стремятся пропагандой расширить число своих членов – такие партии делают всё, чтобы привлечь как можно больше людей в свои ряды. А у либералов всё наоборот: новые члены движения – это конкуренты, которые покушаются на твои деньги. А вдруг ты окажешься лучше либерала, с которым ты пытаешься связаться, и вождь выделяемые либералу деньги отдаст тебе? На кой чёрт ты нужен?!

Либералам проще на время нанять массовку – сейчас это не только фашистский режим, но все партии, включая КПРФ. А либералы это делали всегда.

Когда либералы ещё не сбежали из Национальной ассамблеи, я как-то приехал выступить на двухдневном семинаре этого движения в каком-то санатории под Москвой. Это был, скорее всего, 2009 год. Там в то время выступали и Каспаров, и Навальный, и Немцов с Удальцовым и прочие сванидзы. Так вот, в этом санатории было до полутысячи молодёжи, и я даже зауважал либералов за такое количество сторонников. Но оказалось, что они все куплены – их бесплатно поселили на два дня в гостиницу, бесплатно кормили, по вечерам была дискотека, и ещё платили, по-моему, 1,5 тысячи рублей за то, что они слушали выступающих, обозначая сторонников либералов.

Я, как вы поняли, был членом Национальной ассамблеи, поэтому в газете «Дуэль» давал статьи либералов – союзников! - но либералы мои статьи, даже благожелательные к ним, в своих изданиях никогда не давали. С либералами невозможно объединиться, - они требуют от тебя только своей поддержки, а тебя «продадут, купят и снова продадут, но уже дороже».

У российских либералов нет политических организаций. В точном смысле слова это секты, впрочем, и все остальные, невстроенные во власть оппозиционные партии от либералов ушли не очень далеко.

И движение Навального точно такое – это секта, наподобие каких-то скопцов или хлыстов. С 2015 года мои попытки связаться хоть с кем-нибудь из навальнистов были безуспешны. Я даже раздобыл личный телефон Навального, но Навальный и по нему не ответил, не отвечали его помощники даже тогда, когда я пытался помочь Навальному в суде. Это, повторю, секта и на неё трудно смотреть иначе. А те люди, которые выходят на митинги или голосуют за Навального – они к Навальному и его движению не имеют никакого отношения.

Американские ставленники

Навального обвиняют в том, что он ставленник американцев. Вполне может быть - опыт подсказывает большую вероятность этого, но только опыт. Поскольку пока ещё нет ни единого доказательства связи Навального с американцами. А вот то, что Кремлёвский фашистский режим полностью подчиняется американцам – свидетельств полно. Тот же Полторанин, при Ельцине 1-й вице-премьер Правительства России, рассказывает, как это начиналось, да и «Единая Россия создавалась и на деньги Госдепа. И, наконец, депутат Госдумы, полковник запаса и атаман Народно-освободительного движения Евгений Фёдоров тоже об этом свидетельствует:

«Не секрет, что те же законы в Госдуме пишут американцы. Это говорил американский посол в своих докладах, опубликованных в «Викиликс». И это факт. Он просил менять формулировки, сделать текст закона таким, каким он считает нужным. Все крупные законы написаны ими, они же не с воздуха падают. В министерства законы попадают из американской инфраструктуры, их адаптируют наши специалисты на американские гранты».

«Депутатов, которые против этого восставали, – их из Госдумы вычищали. Тот же Багаряков из КПРФ, он официально с трибуны потребовал не принимать законопроект, написанный американцами. Его внимательно выслушали, закон приняли, как требовали американцы, а его выгнали из Госдумы».

Сколько вам ещё нужно свидетелей, чтобы уверовать не только в то, что Навальный ставленник США, но и в то, что Кремль не более, чем холуй США?

Ну и вопрос тем, кто считает Навального фашистом. Да, раз он сейчас либерал, то вероятность стать фашистом у него очень высока. Но когда это ещё будет?

Да и какая вам разница? Вы сегодня целуете в анус фашистов Кремля, точно так же будете целовать в анус и Навального. И ещё и причмокивать.

Сегодня спасение России в Навальном

Тогда вопрос ко мне. Если я Навального так невысоко ценю, то почему призываю всех его поддерживать? Почему считаю, что он спасение России?

По двум причинам. Во-первых, я уважаю Навального за мужество. Он знал, что с ним что-то может случится в России, но приехал. У нас сейчас в политике вместо мужчин так много трусливых баб, что не уважать Навального невозможно. Критиковать – можно, а не уважать – нельзя!

Во-вторых, Навальный самый раскрученный кандидат на власть, и это важно. И дело не в том, что у него много сторонников - на самом деле собственно его сторонников очень мало, поскольку у него идеи банальные, напомню, «за всё хорошее против всего плохого!». За него голосуют только потому, что он противник власти, наиболее способный сменить режим Кремля. Люди голосуют за него только для того, чтобы проголосовать против режима, который у всех уже в печёнках сидит. Следовательно, двигать Навального во власть – это валить фашистский режим России.

Разумеется, я буду стараться двигать более достойных кандидатов, нежели Алексей сегодня, но надо быть реалистами – более достойные людям неизвестны, а Навальный известен! И это сегодня главное.

Да, сам по себе приход Навального во власть России ничего не даёт – он не та фигура. Но дело в том, что Навальный не может прийти к власти в России с намерением стать фашистом круче «Путина», Навальный обязан будет нести с собою свободу от фашистов. Хоть на короткое время!

Я приехал в Москву и занялся политикой уже в 1995 году – через 4 года прихода к власти Ельцина. Так ещё до 2001 года – до момента, когда депутаты Думы по наущению еврейских расистов начали плевать на Конституции и удушать свободу слова как бы «борьбой с экстремизмом», в России можно было иметь и излагать любые идеи, не запрещённые Конституцией, и проводить любые собрания и митинги. То есть после падения фашистов Кремля может быть несколько лет свободы.

Интересно, что ярыми противниками Навального являются как бы тоже политики, тот же Гиркин. И теоретически этим политикам тоже нужна свобода, чтобы самим прийти к власти. Но они себя знают лучше всех, и судя по их ненависти к Навальному, они видят в себе такое говно, которое к власти ну никак не придёт – никакая свобода им в этом не поможет. Отсюда у них ненависть к Навальному и отсутствие потребности в свободе.

Зачем нужна свобода

А вот я надеюсь, что эта свобода даст мне и моим сторонникам возможность довести хотя бы до одного миллиона из 100 миллионов избирателей России необходимость закона о суде народа над избранными органами власти. Дело в том, что для безусловной организации референдума по принятию этого закона необходима организация в 50 тысяч человек. В своё время, по опыту издания «Дуэли», сторонников такого закона, готовых не просто поддерживать, а и работать по организации референдума, было около 10% знакомых с этой идеей. Сейчас народ глупеет, и я рассчитываю на 5%. То есть нам будет необходимо донести эту идею до 1% взрослого населения России, и из них привлечь 5%. А уж после принятия этого закона на референдуме ответственная власть России сделает всё, чтобы народ России был ею доволен.

Вот почему я призываю всех всемерно поддерживать Навального – это способ свалить фашистов, захвативших власть в России. Это СПОСОБ ОБРЕСТИ СВОБОДУ от фашистской сволочи России!

Напомню о восприятии народом закона, который мы хотим принять референдумом в этот промежуток свободы. В 2008 году, перед инаугурацией нового «президента» России Дмитрия Медведева, мы решили выяснить, какова объективная оценка граждан России по результатам правления президента «Путина». И для этого (объясняя, в чём суть проекта нашего закона о суде народа) мы провели в марте-апреле социологическое исследование, в котором опрашиваемым гражданам задавался среди прочего простой вопрос: «Представьте, что в России действует Закон «Об ответственности власти», по которому на очередных выборах вы имеете право не только избрать новую власть, но и оценить результаты правления президента и депутатов Госдумы предыдущего созыва. Какова бы была в таком случае ваша оценка президенту Путину: «Достоин благодарности», «Без последствий» или «Заслуживает наказания»?».

Всего было опрошено 22065 человек по всей России.

Сочли «Путина» достойным благодарности 4462 человека – 20,2%, «без последствий» - 5215 человек (23,6%), «заслуживает наказания» - 10983 (49,8%). И ещё 1405 человек (6,4%) убоялись «провокации ФСБ» и не стали участвовать в этом опросе.

Народу нужен этот закон, и дело только за тем, чтобы народ узнал, что проект такого закона имеется. И способ принятия этого закона на референдуме тоже имеется.

Но предварительно нужно убрать от власти фашистский режим и получить хоть на несколько лет свободу. И нет никого для этого лучше Навального.