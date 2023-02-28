Придворные блогеры его величества

Президент России Владимир Путин объявил благодарность участникам работы Российского военно-исторического общества (РВИО), среди них — журналисты и блогеры Юрий Подоляка, Михаил Онуфриенко и Дмитрий Пучков (Гоблин). Также президент вручил награду актеру и мастеру айкидо Стивену Сигалу — орден Дружбы.

Тут можно отметить, что президент кого хочет, того и награждает своей грамотой. Хочешь, отпечатай грамоту имени себя и награждай всех, кто тебе нравится.

Но тут заковыка - президентская грамота - это полнойенная государственная награда, вроде медали или даже ордена.

И тут опять заковыка: один со связкой гранат под танк, а другой - работал в Военно-историческом обществе. Детище Мединского, если кто не знает, не столько историческая, сколько пропагандистская структура.

Вот только к Сигалу никаких вопросов - получил российский паспорт, а это акт дружбы между народами. Можно еще выдать таких актерам, которые, наоборот, из России уехали - тоже, наверно, дружить с кем-нибудь...

Ну а награждение придворных - это норма еще со времен Романовых-Захарьиных.

И как тут не вспомнить награждение чином камер-юнкера, между прочим, чиновника 5 класса, Пушкина. Общественность оскорбилась - Пушкин и камер-юнкер...

Ну, Гоблин-Пучков не Пушкин, конечно, но несообразность известного ранее Гоблина придворному статусу очевидна. Про остальных ничего не знаю, может, им за счастье. Ну и Пучков теперь хоть и не Пушкин, но почти Карамзин.

А.Б.