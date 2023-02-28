Хаматова провалилась в Риге

Новый рижский театр заявил об отмене спектакля по пьесе Николая Гоголя «Старосветские помещики» с эмигрировавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли. Объявление об этом размещено на сайте театра.

Премьера должна была пройти 28 февраля. Сами спектакли - 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта и 1 и 2 апреля. Причиной отмены в театре назвали «творческий провал», отметив, что «иногда такое случается». В театре также пообещали, что деньги за билеты будут возвращены.

Вообще, чтобы говорить о провале, надо, чтобы спектакль состоялся и его кто-нибудь увидел. Не пришли зрители, освистали, забросали помидорами... А тут просто - кто-то решил, что провал... Европа, чо...

Или это Гоголь провалился?

А.Б.