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Московский листок

Хаматова провалилась в Риге

Опубликовано 28.02.2023 в разделе комментариев 0

театр рига
Хаматова провалилась в Риге

Новый рижский театр заявил об отмене спектакля по пьесе Николая Гоголя «Старосветские помещики» с эмигрировавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли. Объявление об этом размещено на сайте театра.

Премьера должна была пройти 28 февраля. Сами спектакли - 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта и 1 и 2 апреля. Причиной отмены в театре назвали «творческий провал», отметив, что «иногда такое случается». В театре также пообещали, что деньги за билеты будут возвращены.

Вообще, чтобы говорить о провале, надо, чтобы спектакль состоялся и его кто-нибудь увидел. Не пришли зрители, освистали, забросали помидорами... А тут просто - кто-то решил, что провал... Европа, чо...

Или это Гоголь провалился?

 А.Б.



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