Гоголь провалился в Риге

Здравствуйте! Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен «не на украинском фронте», а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации, на страницах газеты «Известия» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Интересно, а если б что-то похошее сказал Горбачев? Да, в общем, и Одоакр, закрывая проект первого Рима, ни о чем подобном даже не заикался... Может, ограничить продажу спиртного в районе Совбеза?

Дмитрий Анатольевич, мы ж сильны, как никогда! Позабыли-с?

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

Кратко:

- Умер Глеб Павловский, бывший советский диссидент, один из архитекторов нынешнего режима. Как-то тихо, в хосписе... Интересно, Путин придет на похороны?

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