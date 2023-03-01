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Московский листок

Гоголь провалился в Риге

Опубликовано 01.03.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Если всерьез встанет вопрос о существовании России, то он будет решен «не на украинском фронте», а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации, на страницах газеты «Известия» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Интересно, а если б что-то похошее сказал Горбачев? Да, в общем, и Одоакр, закрывая проект первого Рима, ни о чем подобном даже не заикался... Может, ограничить продажу спиртного в районе Совбеза?

Дмитрий Анатольевич, мы ж сильны, как никогда! Позабыли-с?

 

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

 

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

 

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

 

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

 

Кратко:

- Умер Глеб Павловский, бывший советский диссидент, один из архитекторов нынешнего режима. Как-то тихо, в хосписе... Интересно, Путин придет на похороны?

https://forum-msk.org/material/news/1...

- Карл III и его супруга Камилла отказались задействовать знаменитую 260-летнюю карету Gold State для поездки на церемонию коронации. Транспортное средство развалилось еще на предыдущей коронации

- Сторожевой корабль «Неустрашимый» может быть передан Балтийскому флоту России после ремонта и модернизации с задержкой в один месяц

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Гоголь провалился в Риге
Гоголь провалился в Риге
01.03.2023
И снова, здравствуйте!
И снова, здравствуйте!
19.02.2023
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