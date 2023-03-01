Дорогой Ленина и Сталина шли наши предки на врага...

Читая статьи Г.Зюганова и его сотоварищей прихожу к выводу, что не все могут пережить это враньё. И ведь его действия подходят к действиям нашего сильного президента, который устраивает чтение послания ничего не говорящего о смене режима управления страной, которая окончательно теряет экономику. Зюганов устраивает видеоконференции, концерты, когда на Украине наши теряют личный состав по бездарности военного руководства. Читатель, смотрите газету "Правда" № 17 в которой есть снимок озабоченных войной коммунистов. Конечно после концерта и не грех по рюмочки французского коньячка. При этом можно и забыть День Советской армии и Военно - морского флота. Ведь власть уже давно забыла эту дату, теперь они празднуют "День защитника Отечества". И кто же защищает это Отечество? Так защищает, что год не может освободить от бандеровцев две области переименованные в республики. 25 - го февраля был в нашем сельском магазине. Полки завалены продуктами до потолка, а людей нет. Зюганов ведь борется с ценами. Продавщица не могла найти 40 рублей сдачи, не оказалось, дело было рано утром. Говорит возьми шоколадку. Взял она не больше спичечного коробка а стоит 40 рублей. Можно говорить о ценах на продукты. А Зюганов устраивает концерты.

В магазине было со мной 3 человека. Парень одет простенько по деревенски рассказывает соседу. Оказывается на Украине нашим воякам установили норму расхода боеприпасов, которых категорически не хватает для ведения боя. Он взял хлеб и вышел, я не успел сообразить его высказывание и упустил, чтобы уточнить. На следующий день рано утром а это было воскресенье включаю радио, говорит военный корреспондент А.Коц. И вот что я услышал: "...боеприпасов не хватает их накапливают на прорыв города" . Значит парень говорил правду. Конечно Зюганов и его коллеги об этом не знают, а зачем им глубокие знания о войне. Если верить В.Соловьёву то он часто стал посещать наших на передовой, но об этом ему тоже не сообщили. Журавлёв - депутат тоже бывает у военных, но о нехватке боеприпасов ни слова.

Естественно перед концертом взял слово лидер КПРФ, поздравил присутствующих с 30 - тилетием своей партии - наследницы партии Ленина, которая настойчиво продолжает великое дело марксизма - ленинизма и ленинско - сталинской модернизации. И сколько лет будет продолжаться эта настойчивость и модернизация? Геннадий Андреевич, вы вообще знаете что такое модернизация? И что вы собрались модернизировать? Экономику? Но президент сказал прямо, что экономику надо отделить от государства. Делая пометки, когда выступал президент вы наверное не обратили внимание на эту фразу. Ваша программа даже в туалет не годится. Не с говорильни надо начинать, а с народа. Сколько концертов, пресс - конференций, видеоконференций вы проведёте и будете считать, что только в этом и заключается ваша работа. Настоящей работы нет, народ в нищете и даже продукты не может покупать из - за цен и нищенской зарплаты и пенсий. А вы концерты устраиваете. И вся это толпа на снимке выглядит довольными лицами. Какое отношение к вам имеет солдатик награждённый медалью?

И далее Геннадий Андреевич продолжает врать. "Мы имеем мощную, поистине народную депутатскую фракцию - 11 тысяч человек. Наши депутаты защищают интересы простых тружеников о Калининграда до Дальнего Востока". Назовите хотя бы одного человека, которого вы защитили? Вы даже коммунистов не можете защитить. Где Н.Бондаренко или Бессонов, Н.Платошкин, Левченко и так далее? Вы же трутни на шее у народа и вам не стыдно так нагло врать. Интересно перед какой публикой вы несёте все эти бредни?

"Мы служим рабочим, крестьянам, учителям, врачам, военным, инженерам, учёным". И что же вы наслужили? Какая зарплата у этой категории народа? Крестьян практически не стало их заменили рабочими, которые управляют механизмами купленными за пределами страны. И зарплата у них нищенская, но вас это не интересует. А врачей в стране не хватает 26 тысяч и 500 тысяч медицинских сотрудников младшего звена, а вы всё служите, кому? Страна лишается инженерной мысли и это вам знакомо. но вы не обращаете внимание болтаете всё что попадёт на язык.

Что значит поддерживаете народные предприятия? Как это выглядит в реальности ? Собираете на этих предприятиях конвои для Донбасса. Это и есть ваша поддержка? Если и дальше будете их обирать, то они вас могут и нагнать за халяву. Сами не бедные покупайте, а не собирайте с нищего народа.

"В этом зале - красные губернаторы, мэры, главы регионов, которых выдвинула наша партия". И тут же добавляет, что коммунисты возродили пионерию, комсомол, студенческие строительные отряды". А вам не приходило в голову, что вы возрождением можете исказить суть этих движений. Все эти отряды могут существовать только при социализме, бандитский капитализм извратит эти движения, потому что на кону стоят деньги. Сейчас не до пионерии и комсомола, сейчас надо принимать меры по возрождению плановой экономики , а без народа вы болтаетесь как г... в проруби и нет конца этой болтанке. Зачем вы Ленина и Сталина приплетаете к своим действиям? Ленин не сидел в кабинете он при тотальной слежке выходил в народ, посещал рабочих прямо на заводах т объяснял положение в России и свои доводы. Вы когда последний раз были на заводе и разговаривали с рабочими? Никогда. " У нас тесные связи с коммунистами Китая, Вьетнама"... И что эти связи дают? Украину поддерживают и морально, и материально 50 стран, хотя там возрождается фашизм, нас никто не поддерживает в том числе ни Китай, ни Вьетнам. Кому нужна такая дружба? Может вы об этом не знаете или лепечите, что в голову лезет. Ну как же можно говорить и главное писать в прессе того, чего нет и не будет.

"Люди, которые всё сделали, чтобы у нас была сильная, мощная, хорошо организованная, дружная, славная партия". И где эта партия? В чём выражается мощь? Назовите хотя бы одно мероприятие в котором ваша мощь пришла к победе? Ну что вы сделали для народа и страны? "Дважды остановили гражданскую войну - в 1993 и в 1996 годах. И что это дало? Сейчас нет гражданской войны , однако народ гибнет почти как на войне. Поезжайте в сельские районы и увидите кладбища, которые расширяются как столица нашей страны. И это при том, что большинство народа покинули сельские районы. Лучше бы передрались в 1996 году, но зато потом должны были жить как в Союзе. Зюганов говорит, что они спасли страну от дефолта в 1998 году. Это не вы спасли, это Ельцин поняв, что страна действительно может развалиться пригласил Примакова на премьерство. В это время Е.Примаков уже не был коммунистом, он вышел из вашей партии в 1991 году. Когда же вы перестанете врать и приписывать себе то, чего нет.