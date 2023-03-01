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Московский листок

Ребята повоевали? А платить?

Опубликовано 01.03.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Ребята повоевали? А платить?

Администрация Соединенных Штатов считает, что Украина должна начать самостоятельно платить за поставляемые ей вооружения. Об этом заявила во вторник помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Майк Гарсия (республиканец от штата Калифорния) подчеркнул, что для американских налогоплательщиков будет иметь большое значение, если Украина начнет сама закупать вооружения, а не получать его бесплатно, хотя Киев сейчас испытывает трудности.

Как сообщил ранее лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), американские законодатели одобрили выделение Украине в прошлом году $113 млрд в качестве военной, экономической и гуманитарной помощи.

***

А, собственно, чего ждали? Новогодних подарков круглый год?

И Киев не сейчас испытывает трудности - трудности начнутся, когда начнут приходить счета. $113 млрд - это колоссальбная сумма, больше двух оборонных бюджетов такой страны, как Япония.

Впрочем, если Украина войну проигрывает, то еще ничего страшного - как большевики после Гражданской войны, новая украинская власть может учредить новое государство, как СССР на месте Российской империи, и отказаться платить по долгам, не только Зеленского, но и предыдущим. Для убедительности можно даже расстрелять Зеленского или кого поймают...

А вот если при поддержке Запада они удержатся хотя бы в Киеве, то тогда Украина оказывается у Запада, в первую голову у США, в вечной кабале...

Сто миллиардов долларов для нынешней Украины - это немыслимые деньги. Это если только пионерок на вес продавать на Крещатике...

А.Б.



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