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Московский листок

Дачникам разрешат жечь траву

Опубликовано 01.03.2023 в разделе комментариев 0

пожар москва
Дачникам разрешат жечь траву

Как напомнило МЧС РФ в своем официальном Телеграм-канале, с 1 марта начнут действовать изменения в правилах противопожарного режима.

Согласно новым требованиям, вскоре дачники смогут:

— разводить мангал на расстоянии до пяти метров от жилых построек. Сейчас интервал должен составлять не менее 20 метров;

— сжигать сухую траву на расстоянии не менее 15 метров от сооружений. До изменений в закон правило предполагает расстояние в 50 метров.

Для тех, у кого участок как плевок на карте - существенно...

 А.Б.



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