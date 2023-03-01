Дачникам разрешат жечь траву

Как напомнило МЧС РФ в своем официальном Телеграм-канале, с 1 марта начнут действовать изменения в правилах противопожарного режима.

Согласно новым требованиям, вскоре дачники смогут:

— разводить мангал на расстоянии до пяти метров от жилых построек. Сейчас интервал должен составлять не менее 20 метров;

— сжигать сухую траву на расстоянии не менее 15 метров от сооружений. До изменений в закон правило предполагает расстояние в 50 метров.

Для тех, у кого участок как плевок на карте - существенно...

А.Б.