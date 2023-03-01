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Московский листок

Путин велел пресечь всю эту мразь

Опубликовано 01.03.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Путин велел пресечь всю эту мразь

В ходе коллегии ФСБ Путин заявил, что нужно пресечь попытки активизировать "всю эту мразь" - тех, кто пытается расколоть российское общество.

Слова загадочные - пока что у нас нет закона о единстве общества, так что не совсем ясно, кого записываать во "всю эту мразь"?

Вот на Украине все нормально - Зеленский запретил 12 оппозиционных партий и по сути вообще закрыл оппозицию. И СБУ теперь ясно, кого брать и крутить - любого.

Например, скажи: "Слава Украине!" Если не убедительно - можно работать. А для углубленного тестирования есть: "Кажи поляница!" Тут и прирожденный украинец не всякий ответит.

А у нас вот непонятность... Может, начать на "Слава России!" тестировать?

 А.Б.



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