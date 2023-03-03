Работодатель не вправе уволить кого захочет

27 февраля 2023 года Московский областной суд восстановил на работе Юлию Воронову, одну из сотрудниц ОПП (отдел предотвращения потерь), уволенную недобросовестным работодателем («Дикси») по гендерному признаку.

Напоминаем, «Дикси» всегда был магазином не очень дружелюбным к работнику. Принудительные переработки (неполностью или вовсе неоплачиваемые), хамство начальства, принуждение работников (в том числе, водителей) к грубым нарушениям техники безопасности.

После объединения с «Магнитом» в прежнее самодурство влилась ещё одна «свежая» струя. А именно — новому заместителю генерального директора по безопасности «Дикси» Александру Шарандову пришло в голову переименовать ОПП (отдел предотвращения потерь) в ОБ (отдел безопасности) и при этом сократить весь женский персонал, включая начальницу отдела (по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) Веронику Хлыстюк. Ну, а на место женщин набрать людей «правильного» пола. Причём, желательно со стажем в полиции. Вот как это объяснили сокращаемым работницам, «уговаривая» их уйти по собственному желанию:

«Хозяин квартиры не должен пояснять зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые», «обязательным требованием для занятия данной должности является служба в правоохранительных органах, в полиции».

Отметим, что по наблюдению профсоюза, бывшие полицейские потребовались «Дикси» не только потому, что «на службе безопасности нужны настоящие злобные сотрудники» (ещё одно из высказываний эффективных менеджеров «Дикси»), но и потому, что их коррупционные связи помогают недобросовестному работодателю добиваться решений в свою пользу в судах низшего уровня.

Одной из сокращённых сотрудниц ООП стала Юлия Воронова (Подольск). Свою защиту в суде она осуществляла сама, при консультационной поддержке юристов профсоюза Рауфа Вердиева («Защита рабочих», входит в СПР) и Сергея Храмова (Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России).

Суд первой инстанции недобросовестный работодатель выиграл. Суд второй инстанции принял во внимание то, что при сокращении не уведомляли профсоюз (что является грубым нарушением ст. 82 Трудового кодекса). Отметим, что представители «Дикси» пытались доказать суду, что первички профсоюза у них вообще не существует, несмотря на наличие документов, прямо доказывающих обратное.

Кроме этого суд обратил внимание на то, что менеджмент «Дикси» нанял на освободившиеся места других работников, а так делать нельзя. Сейчас на 16-й и даже не 19-й век. Хозяин не имеет права уволить по принципу — а я, барин, захотел. Хозяин может расстаться с работником только в определённых, строго ограниченных законом случаях, и в соответствии с зафиксированной в законе процедурой. Например, в случае сокращения (а данные увольнения были оформлены как сокращения) убирается не человек, убирается должность. Сократить одного человека и принимать на это место другого — работодатель не имеет права, даже если изменил название должности (как это сделали в «Дикси»).

Наша редакция желает профсоюзу дальнейших успехов в борьбе за права работников.