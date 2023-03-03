Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Работодатель не вправе уволить кого захочет

Опубликовано 03.03.2023 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Работодатель не вправе уволить кого захочет

 

 

27 февраля 2023 года Московский областной суд восстановил на работе Юлию Воронову, одну из сотрудниц ОПП (отдел предотвращения потерь), уволенную недобросовестным работодателем («Дикси») по гендерному признаку.

Напоминаем, «Дикси» всегда был магазином не очень дружелюбным к работнику. Принудительные переработки (неполностью или вовсе неоплачиваемые), хамство начальства, принуждение работников (в том числе, водителей) к грубым нарушениям техники безопасности.

 

После объединения с «Магнитом» в прежнее самодурство влилась ещё одна «свежая» струя. А именно — новому заместителю генерального директора по безопасности «Дикси» Александру Шарандову пришло в голову переименовать ОПП (отдел предотвращения потерь) в ОБ (отдел безопасности) и при этом сократить весь женский персонал, включая начальницу отдела (по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) Веронику Хлыстюк. Ну, а на место женщин набрать людей «правильного» пола. Причём, желательно со стажем в полиции. Вот как это объяснили сокращаемым работницам, «уговаривая» их уйти по собственному желанию:

«Хозяин квартиры не должен пояснять зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые», «обязательным требованием для занятия данной должности является служба в правоохранительных органах, в полиции».

Отметим, что по наблюдению профсоюза, бывшие полицейские потребовались «Дикси» не только потому, что «на службе безопасности нужны настоящие злобные сотрудники» (ещё одно из высказываний эффективных менеджеров «Дикси»), но и потому, что их коррупционные связи помогают недобросовестному работодателю добиваться решений в свою пользу в судах низшего уровня.

 

Одной из сокращённых сотрудниц ООП стала Юлия Воронова (Подольск). Свою защиту в суде она осуществляла сама, при консультационной поддержке юристов профсоюза Рауфа Вердиева («Защита рабочих», входит в СПР) и Сергея Храмова (Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России).

Суд первой инстанции недобросовестный работодатель выиграл. Суд второй инстанции принял во внимание то, что при сокращении не уведомляли профсоюз (что является грубым нарушением ст. 82 Трудового кодекса). Отметим, что представители «Дикси» пытались доказать суду, что первички профсоюза у них вообще не существует, несмотря на наличие документов, прямо доказывающих обратное.

 

Кроме этого суд обратил внимание на то, что менеджмент «Дикси» нанял на освободившиеся места других работников, а так делать нельзя. Сейчас на 16-й и даже не 19-й век. Хозяин не имеет права уволить по принципу — а я, барин, захотел. Хозяин может расстаться с работником только в определённых, строго ограниченных законом случаях, и в соответствии с зафиксированной в законе процедурой. Например, в случае сокращения (а данные увольнения были оформлены как сокращения) убирается не человек, убирается должность. Сократить одного человека и принимать на это место другого — работодатель не имеет права, даже если изменил название должности (как это сделали в «Дикси»).

 

Наша редакция желает профсоюзу дальнейших успехов в борьбе за права работников.

 

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какова поддержка Путина в народе?:
Результаты
Интернет-ТВ
Гоголь провалился в Риге
Гоголь провалился в Риге
01.03.2023
И снова, здравствуйте!
И снова, здравствуйте!
19.02.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Взрыв в Коломне (2)
Работодатель не вправе уволить кого захочет (0)
Наследник Жириновского и Березовского (4)
Когда негде научиться "умному, доброму, вечному" (4)
Верховная рада в пятницу денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море (3)
В Великобритании цены на овощи взлетели в четыре раза (1)
Зерновая сделка висит на волоске (2)
История с подбитым танком добралась до Эстонии (10)
Специфика современной России (2)
Путин велел пресечь всю эту мразь (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss