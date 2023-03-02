Социалистическое движение считается обычно сторонником мира, антимилитаристским, поддерживающим сокращение вооружений и международный нейтралитет. Стоит открыть учебник «Научного коммунизма», и это прописано в оглавлении. Но все течет и изменяется. Диалектические противоположности переходят друг в друга подобно металлу в неметаллы в периодическом ряду, или подобно зиме в лето.

То есть, российский милитаризм в борьбе с киевской хунтой не усилит единороссов и ослабит левую оппозицию… а ровно наоборот, ОСЛАБИТ первых и УСИЛИТ вторых. Разве что нынешний Кремль не догадывается об этом; вернее, ему деваться некуда. Поэтому российские социалисты должны ни то, что отвергнуть реакционную позицию «чума на оба ваших дома»; а быть в первых рядах борьбы с хунтой. И вот в чем специфика современной России.

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Да, в прошлом, позиция «чума на оба ваших дома» была выгодна эксплуатируемым, чтобы ослабить эксплуататоров. Примеров тому много, и вплоть до лозунга поражения царского правительства в первой мировой войне. Но производительные силы выросли неимоверно. Победившая сторона может уничтожить проигравших скопом (хотя бы бактериологическим оружием) или другими высокотехнологичными репрессиями. Тогда природные ресурсы и производственные фонды будут получены безо всякой партизанской войны и прочей волокиты. Отсюда никакого смысла для эксплуатируемых в усилении внешней силы нет, и риски слишком велики.

Революционный прогресс, разумеется, не остановим - но приобретает активную форму ПЕРЕХВАТА ИНИЦИАТИВЫ в борьбе со внешним врагом. Тогда и возможно проскочить между Сциллой и Харибдой. И чужих буржуев убрать, и своих свергнуть. И только так, и никак иначе. А все другое, и пассивность пацифизма в том числе, превращается в извращенную форму самоуничтожения.

Одним словом, что было верным в первую мировую войну, абсолютно неверно в фактически третью. Мир не стоит на месте. Левое движение в современных условиях победит только в том случае, если будет крайне наступательным, крайне милитаристским, настроенным решительно на сокрушение врагов, и внешних не в последнюю очередь.

И ТОЛЬКО ТОГДА РОССИЙСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ БУДУТ ПОДДЕРЖАНЫ НАРОДОМ. Потому что народ не дурак, и чует звериным нутром выживания, что сохраниться в современном мире можно только активной и наступательной позицией. Коль глобализация, то и соответствующая политика. Отсидеться не получится; и кто смел, тот и съел.

***

К примеру, автор этих строк хотел обсудить послание президента, да передумал. А какой толк?!.. Послания не исполняются просто-напросто, а переписываются к очередной дате. Все превратилось в оболванивание трудящихся. Кто ж спорит, частности могут исполняться. Но что подтверждает пиар помпезных оргий даже более. Следовательно, нечего колупаться во всем этом отстое – а надо переходить к составлению насущной оппозиционной программы, где внешняя политика такая-то; внутренняя такая-то; организационное строение партии и деньги такие-то.

Внешняя политика

Надо быть идиотом, чтобы позволить неонацистам напасть первыми, и с чудовищными последствиями для трудящихся Донбасса. Поэтому российский капитализм оказался прогрессивнее совсем уж отмороженных Киева-Брюсселя-Вашингтона. И СВО является несомненной защитой суверенитета; кстати, после многочисленных предупреждений российского МИД, и даже безо всякой тайной дипломатии. Что ж поделать, по-хорошему не получилось.

(Даже версия имеется, что запад пошел на ковидную накачку, уже зная о дате нападения киевской хунты. И в случае успеха триллионное печатание не привело бы к заметной инфляции, и с коллапсом рублевой зоны. Но Кремль опередил, и инфляция вылезла. Но это разозлило еще больше, отсюда и психованная реакция. Но хоть так, хоть этак, непосредственные планы нападения на Донбасс, планы боевых биолабораторий, планы заготовленных санкций налицо. Так что без особой разницы.)

Следовательно, российские социалисты должны быть вменяемыми, а не догматическими придурками. Позиция поражения своей страны - политическая бездарность в современных условиях. Она не будет поддержана народом. А вот критика весьма странной СВО, и вместо полноценной войны, будет поддержана всемерно.

То есть, российский империализм повел себя дебильно даже в столь выгодных условиях. Оный побоялся открывать полноценный Украинский Фронт с соответствующей мобилизацией. Все и обернулось бардаком в виде наскока немногочисленных контрактников, потом их позорным отступлением вплоть до оставления Херсона (а это уже российская территория, между прочим, и коль подписаны бумаги), потом «частичной мобилизацией», и нынешним фактическим столбняком.

Можно говорить на эту тему много, но первый пункт социалистической программы очевиден. Политика «чума на оба ваших дома» отменяется. Это не тот исторический случай. Вместо нее выдвигается политика бездарности ведения боевых действий единороссами - и замена их на более решительные действия вплоть до второго Советского Союза и полновесного Украинского Фронта. Вот это тот случай!

Внутренняя политика

Единороссы хвастаются единством рядов во главе с президентом. Мол, монолит. И что, коррупция исчезла?!.. Страна слезла с сырьевой иглы?!... Майские указы выполнены?!.. Ха-ха-ха. Так что тоталитаризм не работал, не работает и не будет работать. А вот демократия нужна всегда. И вообще, это гигантское заблуждение некоторых, что демократия слаба. Демократия сильна, а во время кризисов особенно. Примеров тому множество от Минина-Пожарского до ленинского правительства. Проблема совершенно в другом – а что понимать под демократией.

И вот вам следующий тезис социалистической оппозиции. Парламентская республика – хотя бы минимум! Максимум, разумеется, модифицированный Советский союз с выборами вплоть до трудовых коллективов, и автор писал об этом много раз. Но переходный лозунг в виде парламентской республики исключать нельзя, и опять-таки, если не быть догматиками. Но, к сожалению, даже уважаемые автором технократы типа Боглаева ошибаются, что президент де впрягся по полной, хочет победить, поэтому коней на переправе не меняют. Да мало ли что оный хочет или не хочет. Вопрос совершенно в другом. МОЖЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ! Так вот – не может.

Это иллюзия, что президент, и даже с кучкой друзей, всемогущ. Все гладко только тогда, когда социальная опора в лице олигархов и крупных чиновников не паникует. Но стоит пойти трудностям косяком, или подлинная демократия начнет грозить сладкой жизни, начинаются «неожиданные» трудности. Бац, и Авраам Линкольн убит. Бац, и Джон Кеннеди с простреленной головой. Да что там заграница, бац, и даже «всемогущий» Павел Первый отправляется к праотцам. И таких случаев полным-полно. Ну, или царь-президент передумывает «почему-то», и так называемая элита довольна. Таких случаев еще больше.

Так вот, автор не исключает, что часть единороссов может начать переговоры с хунтой через пару-тройку месяцев, и когда до освобождения всего Донбасса будет еще как до Луны. Да-да, автор представляет лицо иного «патриота», заявляющего с негодованием, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но, если выбирать между национальным позором и сохранением режима, то иные в руководстве могут плюнуть на первое и пойти на второе. И такая тенденция возникнет по простейшей причине. Углубление боевых действий и расширение народного милитаризма будет вести именно к модернизации опыта ВОВ и Советского Союза! А отсюда, даже этакой волей-неволей, будут перениматься элементы народной демократии с антиолигархическим и антикоррупционным хозяйственным механизмом. И чтобы остановить этот процесс, гнилые единороссы могут плюнуть на борьбу с киевской хунтой. А кто надеется на президента, так зря. Мало ли, что он хочет. Вопрос, что он может.

А вот парламентскую республику с коллективным управлением подчинить труднее. Хоть какая-то, но демократия. Не Советский Союз, конечно, и с выборами вплоть до трудовых коллективов, но все же. Так что Боглаеву сотоварищи и «Авроре» с компанией надо подумать в этом отношении получше, и в случае чего.

Деньги и партия

Без денег на содержание хотя бы малейшего аппарата – никак. Переделав известное выражение, кто не хочет содержать свою партию, будет содержать чужую. Другое дело, когда возникает вопрос о конкретике и обоснованности распределений. Но оный решается чеками и ревизионной комиссией.

Кто хочет финансировать социалистическую оппозицию без лишнего шума, пусть сохраняет чеки и расписки. А когда второй Союз победит, тогда расплатится. Кстати, ленинский Совнарком производил соответствующие выплаты. Но в целом надо уж что-то выбирать. Или поддерживать оппозицию, кстати, абсолютно законно – или бояться до мертвого состояния. Поэтому постоянные и известные доноры могут создать ревизионную комиссию, и проверять обоснованность расходов. Подобные процедуры расписаны давно. А сам аппарат должен быть кластерным, а не отраслевым. Это дешевле и эффективнее. Такой-то человек занимается экономикой и финансами сразу, такой-то национальной безопасностью в целом, такой-то социальной жизнью, такой-то внешней политикой, и под объединением лидера.

Но еще раз, главное не в администрации, а в идеологии. С одной стороны, многие россияне, и молодые тем более, склонны к левому движению. Стоит посмотреть сеть, и подобных инициатив пруд пруди. Но, с другой стороны, оные парализованы старым мировоззрением, когда социалист этакий чудик «нет войне», когда всякие гендерные «свободы», пацифистские закидоны и в таком духе. Это глубоко неверно! Настоящий социалист, и в современных условиях – это волевой, целеустремленный, даже жесткий, когда надо, гражданин, развитый физически и ментально; настроенный на эффективный бизнес и победу модифицированного Советского Союза над всяким врагом. Это представитель нового менеджмента, соединяющий положительное прошлое с полезным настоящим и перспективным будущим. Вот что такое настоящая социалистическая идеология, партия, программа и практика. И теперь к заключению.

***

Иной обыватель удивится все-таки, а к чему такая тревожная статья. Пока вроде бы все спокойно, никаких провалов, и нирвана продолжается. Ведь проглотил же запад поражение в Грузии, в Сирии, с Крымом; проглотит и на Украине. Россия победит примерно к концу года, Путин переизберется в 2024-м; и нечего, понимаешь, смущать людей.

Но в том-то и дело, что будет ровно наоборот! И наоборот чуть ли ни через два-три месяца, отсюда и «тревожный тон». Во-первых, запад не успокоится, а взбесится еще больше. И нечего слушать отставных разведчиков да клоунов-журналистов а-ля РИА НОВОСТИ. Оные наплетут про победу за углом чуть ли ни за пять минут перед ужином, только заплати. А суровая реальность такова, что ФРС не может поднять ставку относительно резко для прекращения инфляции доллара. Поздно по причине уймы зомби-компаний, и оные утащат на дно всю экономику; и налоги-расходы переделывать поздно, так как спрос рухнет, и что в лоб, что по лбу. Поэтому стратегическое решение выталкивать машину из ухаба не назад, а вперед фактически принято. То есть, еще больше расходов на войну, и чтобы сокрушить Россию-Китай, и решить проблемы одним махом.

И не мудрено. Когда внутреннее восстание по причине инфляции, преступности, наркотиков и тому подобное на одной чаше весов; и война с далекой Россией или Китаем на другой чаше весов, и чтобы слить всю эту канализацию - что выберет всякий западный политик?!.. Пальцем показать?!... Стоит надеяться, уже не надо. А всякие слухи, что запад де устал кормить хунту, пропагандистская ДИВЕРСИЯ! Пускание маскировочного дыма. На самом деле запад будет драться, драться, драться и еще раз драться. Иного выхода у него нет.

А во-вторых, Путин и единороссы виноваты не в том, что начали боевые действия. Их надо было начинать уже вчера. А в том, что начали бездарно. Войну надо называть войной, это раз. И действовать по-военному на всех уровнях с большой армией, полномасштабной диверсионной работой, с подлинным экономическим давлением вплоть до остановки всех труб через хунту, и с реальными налетами на мосты, штаб-квартиры ВСУ-СБУ и органы госуправления типа Банковой и Центробанка. Это два. И никакая другая внутренняя и внешняя политика невозможна в нынешних исторических условиях. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. А если единороссы не хотят такую политику – долой!

Итого. Кризис российского левого движения обусловлен тем, что старые подходы и приемы буквально застряли в головах. Мол, Украина все же бывшая советская республика, запад все же относительно демократический, социалисты должны вести миролюбивую политику против шовинизма Кремля и все такое прочее. ЧУШЬ! ПОЗДНО! НЕВЕРНО! Война не на жизнь, а на смерть началась. Как было поздно объяснять расклад классовых сил наступающим солдатам гитлеровского вермахта, а сначала надо было убить их - точно также надо сокрушить мощь запада еще большей мощью реформированного Советского Союза, а уж потом всякое бла-бла-бла.

Российская социалистическая оппозиция должна быть более милитаристской, чем путинская администрация. Социалистическая оппозиция должна быть более жесткой, чем Генеральный Штаб. Социалистическая оппозиция должна быть более решительной и не допускающей переговоров, и в отличие от либеральствующих единороссов. И когда народ увидит это – поддержит массово и мощно. Тогда и левое движение возродится и увеличится, отвечая современным потребностям.

Российский народный милитаризм и последовательная борьба с киевской хунтой не усилит единороссов и ослабит левое движение – а ровно наоборот, ОСЛАБИТ первых и УСИЛИТ вторых. Революционный прогресс произойдет путем ПЕРЕХВАТА ИНИЦИАТИВЫ в борьбе с внешним врагом. И вот в чем специфика современной России.