История с подбитым танком добралась до Эстонии

Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина.
На площади Свободы танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином.
Интересно, украинских танков подбито еще и побольше, чем русских, почему же в России не устанавливают их где-нибудь в Белгороде или Брянске? Куда периодически долетает с Украины...
Может, европейской культуры не хватает?
А.Б.
|
|
Киса написал 02.03.2023 10:39
Эстонцы и украинцы находятся на одном уровне развития-они выражаются абсолютно одинаково.