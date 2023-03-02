История с подбитым танком добралась до Эстонии

Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина.

На площади Свободы танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином.

Интересно, украинских танков подбито еще и побольше, чем русских, почему же в России не устанавливают их где-нибудь в Белгороде или Брянске? Куда периодически долетает с Украины...

Может, европейской культуры не хватает?

А.Б.