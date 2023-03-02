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Московский листок

История с подбитым танком добралась до Эстонии

Опубликовано 02.03.2023 в разделе комментариев 1

эстония независимость
История с подбитым танком добралась до Эстонии

Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина.

На площади Свободы танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином.

Интересно, украинских танков подбито еще и побольше, чем русских, почему же в России не устанавливают их где-нибудь в Белгороде или Брянске? Куда периодически долетает с Украины...

Может, европейской культуры не хватает?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Киса написал 02.03.2023 10:39
Они уже давно его выставили.
Эстонцы и украинцы находятся на одном уровне развития-они выражаются абсолютно одинаково.
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