Зерновая сделка висит на волоске

США призывают Россию дать согласие на продление и, в конечном счете, расширение зерновой сделки, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы", - сказал он в ходе брифинга.

По словам Прайса, в Вашингтоне не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено.

Зерновая сделка — составная часть пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Как указывала Москва, именно это выполнено не было.

А.Б.