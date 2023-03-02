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Московский листок

В Великобритании цены на овощи взлетели в четыре раза

Опубликовано 02.03.2023 в разделе комментариев 1

еда продукты дороговизна
В Великобритании цены на овощи взлетели в четыре раза

Крупнейшие сети супермаркетов вынуждены нормировать продажи. Союз фермеров призывает власти поддержать энергоемкие секторы сельского хозяйства. А правительство предлагает населению перейти на корнеплоды.

По три огурца, помидора или перца в одни руки — как в первые послевоенные годы. Салат, брокколи, цветную капусту, малину тоже продают с ограничениями. Правительство объясняет: это из-за неожиданного похолодания в Испании и Марокко.

Однако люди видят причины всех бед в недальновидной политике Лондона: сначала — Brexit, теперь — отказ от российских энергоресурсов. Тарифы на электроэнергию увеличились в несколько раз, теплицы обходятся слишком дорого. Но в ответ на просьбы фермеров о поддержке министр окружающей среды Тереза Коффи заявила, что "не может контролировать погоду в Испании", и посоветовала заменить салат и помидоры репой и другими корнеплодами. По ее словам, дефицит сохранится в течение месяца.

Тем же, кому не хватает денег на еду, она предлагает больше трудиться.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:главное
Methan написал 02.03.2023 10:52
Зато в кацапии овощи сидят в правительстве и кремле. Причем гнилые.
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