Верховная рада в пятницу денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море

Кроме того, депутаты проголосовали за выход Украины из Соглашения о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества (BLACKSEAFOR).

Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. В документе отмечалось важное значение Азовского моря и Керченского пролива для экономического развития двух стран, а также необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса, пишет ТАСС.

Ну, вообще-то, логично - у Украины на сегодня нет ни метра азовского побережья и никаких плавсредств на его поверхности. С другой стороны, странно, что инициатива исходит от Верховной Рады...

А.Б.