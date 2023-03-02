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Московский листок

Когда негде научиться "умному, доброму, вечному"

Опубликовано 02.03.2023 автором в разделе комментариев 1

украина война киев
Когда негде научиться "умному, доброму, вечному"

В датском городе Хельсингер украинские беженцы устроили скандал в местной школе из-за учительницы русского происхождения, сообщил местный телеканал TV2.

В Дании в так называемых приемных классах с детьми работают два педагога: учительница с русскими корнями и ее датская коллега.

На занятии два украинских ученика допустили «грубую выходку» по отношению к учительнице с русскими корнями. После урока женщины сообщили об этом инциденте руководству школы, а оно обратилось с просьбой к родителям детей, чтобы те не травили педагога.

Однако реакция последовала обратная: родители заявили, что не желают, чтобы их детей учил педагог с русскими корнями. Кое-кто даже поставил ультиматум, что сын не вернется в школу, пока учительница не уйдет оттуда.

Вот слышали вы о чем-нибудь подобном на Донбассе или в Крыму, не говоря уже об остальной России по отношению к учителям с украинскими корнями?

Моя первая учительница Галина Андреевна Кузьменко, давно уж покойная - не представляю, чтоб кто-то "предъявил" ей за "О" на конце фамилии.

Почему такое возможно в украинской среде и невозможно в русской?

Да потому что русская культура строится на русской классике, в которой ничего похожего не заложено! А украинской классики просто нет! Ну, Шевченко плюс Квитка-Основьяненко, если кто вспомнит, и все на этом. А отказавшись от русской классики сегодняшние украинцы отказываются и от гуманистического начала, которое она несет.

А европейская классика - не по зубам, языков не знают...

Вот интересный документ - уже история.

Алексей Мозговой пишет Собянину: "начало учебного 2014 года сорвано, и мы не можем допустить, чтобы нашИх детей обучали по украинским программам и учебникам, несущим явную антироссийскую и антирусскую направленность."

Понятно, да? Под стенами города стоит противник, возле штаба ополчения лежит неразоравшаяся бомба, а начальник ополчения... просит прислать ему учебники! Дети должны учиться!

В свое время Бисмарк сказал, что войну с Наполеоном выиграл прусский учитель. Так вот, то, что части народной милиции республик Донбасса - одни из самых стойких - это заслуга в том числе и того письма Мозгового. Дети выросли на российских учебниках и сейчас воюют....

Конечно, не один Мозговой - идея вообще тогдашнего московского депутата Московченко. Денис Зоммер проявил себя, ну и я раб божий при сем присутствовал... Исаак Калина, столичный министр образования, которого нынче принято ругать, отреагировал моментально - выделить! Ну и много других людей.

И результат: кто-то бежит подальще, а там устривает травлю русским учительницам, а кто-то защищает свою родину, какая есть...



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Всего комментариев к статье: 1
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться на веревке с
Ковальчуками и прочими Вротебаннымибергами! написал 02.03.2023 10:59
Я несколько лет назад думал, что баран Бяша умело косит под дурака, а сам не дурак. Я только пару лет назад понял, что баран Бяша реально е6нутый на голову насовсем.
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