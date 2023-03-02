Наследник Жириновского и Березовского

С момента безвременной кончины Владимира Вольфовича Жириновского среди немалого количества кандидатов как в Думе, так и на бескрайних лентах российских телеграмканалов продолжается борьба за право быть новым enfante terrible нашего политикума, а попросту говоря, - «бесстрашного правдоруба», любимца народа и элит.

По этой причине активно раскручиваемый Евгением Пригожиным в последние месяцы образ отважного «рыцаря без страха и упрека», который чуть ли не в одиночку и киевский режим побеждает и губернаторам спуску не даёт, заслуживает более внимательного рассмотрения нового персонажа российской политической арены.

Тем более, что затеянный Пригожиным медиаскандал с минобороны пока сыграл не столько в пользу ему, сколько общим врагам России. Достаточно припомнить недавнюю цитату по этому поводу начальника украинского ГУР Буданова: «Это нам точно в плюс, скажем так, в любом случае. Чем больше будет ссор и серьезных конфликтов у них внутри системы, тем скорее придет наша победа… готов помочь им обоим одновременно. Только, чтобы они уничтожили друг друга…»

Евгений Пригожин не случайно среди политтехнологической тусовки получил прозвище «новый Березовский». Как и у завершившего свой жизненный путь Бориса Абрамовича, главными секретами успеха Пригожина являются умения сверхчутко улавливать поветрия текущей конъюнктуры, дерзкая медийность и способность под алым стягом «борьбы за справедливость» быстро обналичивать сопутствующие бюджетные средства себе в доход.

Возможно, будет удивительным узнать для рядового читателя, но сам Евгений Викторович, вопреки своему брутальному образу «командира «ЧВК Вагнер», является глубоко гражданским человеком, никогда в армии не служившим и вряд ли когда туда собиравшимся.

На сломе советской эпохи в 80-х годах прошлого века Пригожин был осужден на срок 13 лет за разбой и мошенничество, где и постигал науку жизни вместо службы в советской армии.

Вышел он, в связи с амнистией, пораньше. Но, как тогда учили в советских университетах марксизма-ленинизма, законы диалектики – универсальны и вечны. Поэтому не случайно, что именно эти два, отмеченных советским судом, греха Евгения Викторовича, вскоре трансформировались в его главные личные достоинства по новой жизни на свободе.

В лихие 90-е именно такие, как Пригожин, быстро сколачивали бригады «предприимчивых спортсменов» (а сам Евгений Викторович до осуждения успешно окончил ленинградскую спортивную школу-интернат №62) и открывали во всех дворах спальных районов ларьки продажи вино-водочных напитков для пролетариата.

Примерно так прошел этап первоначального накопления капитала, после которого Пригожин довольно быстро преобразился в респектабельного бизнесмена, владеющего и управляющего не плохими, по тем временам, заведениями общепита в Санкт-Петербурге.

Расцвет предпринимательской деятельности Евгения Викторовича в Петербурге совпал с приходом на руководство Санкт-Петербургом нового мэра – Владимира Яковлева. Именно при нем Пригожин не только получил в аренду известную и поныне коммерческую жемчужину Невского проспекта «Магазин купцов Елисеевых», но и открыл новое направление бизнеса – строительство элитной недвижимости в самых «сочных» районах Северной Пальмиры.

Важно отметить, что с началом расширения бизнес-империи Пригожина и активной борьбы за рынки в регионах и в Москве, он и его коммерческие структуры стали всё чаще подвергаться медийным наездам конкурентов. Однако если большинство предпринимателей ограничивались уступками интересов или, на худой конец, оплатой «блоков» редакциям за отказ публиковать компромат, Пригожин сразу пошел дальше. Он одним из первых в бизнесе просто создал при себе «комбинаты независимых журналистов», получившие потом название «фабрики троллей», атаковавшие, как правило в соцсетях, любых его конкурентов.

Наработанные навыки ведения тех медиасражений против конкурентов Пригожин широко использует и сегодня. Тем более, что среди работавших на него «борцов за денежные знаки», многие сейчас занимают руководящие позиции в известных российских телеграмканалах и электронных сми.

Вероятно, Пригожин так и оставался бы успешным предпринимателем из Питера, если бы одним из первых не осознал перемену после 2008 года вектора российской политики на ужесточение конкуренции с Западом и возможность использовать её для мультиплицирования своих доходов за счет средств госбюджета.

Истории пока неизвестно, кто на кого вышел первым, но еще с начала 2010-х, на волне продвижения инициативы тогдашнего министра обороны Анатолия Сердюкова «всё не боевое – отдать на аутсорсинг» Евгений Пригожин со своими компаниями активно получал контракты военного ведомства на уборку казарм и приготовление пищи солдатам. И, в результате, уже к 2012 году, обзавелся серьёзными связями.

В этот период, с учетом возвращения в состав России Крыма, открылась необычная прежде ниша государственных интересов. Оказалось, что использование в интересах страны паравоенных формирований, по образцу известных «частных военных компаний» (ЧВК) в США, позволяет куда эффективнее решать за пределами России многие «деликатные вопросы», в сравнении с кадровыми военнослужащими российской армии.

Особенно явно это проявилось в период обострения конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах, где Россия не могла открыто вводить в боевые действия для защиты от украинских войск свою армию. Но и оставлять Донецк и Луганск на выжигание киевским режимом Порошенко тоже не могла себе позволить. Как мы помним, именно тогда на Донбассе появились первые подразделения подлинных «добровольцев», «отпускников» и «военных пенсионеров», руководимых небезызвестным полковником ФСБ в отставке Игорем Гиркиным «Стрелковым».

Примерно в этот же период было создано и формирование, ныне известное как «ЧВК «Вагнер», «Оркестр», «музыканты» и пр., реальным руководителем которого был подполковник ГРУ в запасе Дмитрий Уткин, а основное организационное ядро составляли офицеры запаса вооруженных сил и ветераны спецслужб.

Кстати, вопреки устоявшемуся мнению, истинной причиной жесткой личной неприязни Гиркина с Пригожиным, регулярно выливающейся в публичные перепалки, является вовсе не разное «ведомственное происхождение» этих формирований. Чтобы понять это ясно, достаточно задать вопрос Гиркину: за какие идеалы он поехал и честно сражался тогда, и снились ли ему когда-нибудь суммы, которые сегодня Евгений Викторович осваивает на «вагнеровцах»?

Боевая эффективность бойцов подразделения Уткина (Вагнера) на Донбассе была по достоинству оценена. Но никаких изменений в российском законодательстве вводить не стали. То есть никакие «частные» военные компании по закону существовать не могут. Поэтому именуемая Евгением Викторовичем «ЧАСТНАЯ ВОЕННАЯ КОМПАНИЯ «Вагнер» – в действительности не компания, не юрлицо со счетами в банках, работниками и налогами, а фантом, на причастности к которому, при определенных разрешениях, можно успешно зарабатывать и не нести никакой ответственности.

И здесь нужно отчетливо понимать, что реальное управление и снабжение штурмовых подразделений «Вагнера» всем оружием, боеприпасами, имуществом и денежными средствами изначально и по сей день, осуществляется исключительно военными. Вот, например, как оценивает «вагнеровцев» злейший враг, начальник украинского ГУР Буданов: «Да, их штурмовые отряды обычно сформированы из зеков, но командуют ими достаточно профессиональные бывшие военные. И действуют решительно, достаточно мощно. Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед».

А роль Евгения Викторовича, как не обделённого предпринимательским талантом менеджера, заключается в освоении сопутствующих бюджетных средств для развития личного бизнеса.

Не случайно, еще перед началом сирийской операции в конце 2015 года, компании Пригожина стали фактически монопольными поставщиками услуг по уборке казарм и организации питания военнослужащих в военных городках.

По данным как врагов, так и почитателей коммерческих талантов Евгения Пригожина, суммы его годовых контрактов с минобороны на эти цели составляли свыше 60 миллиардов рублей в год. А всего, за счет контрактов с минобороны и на обеспечении питания школьников в Санкт-Петербурге и в Москве, стоимость контрактов компаний Евгения Викторовича за последние десятилетие уверенно превысила один триллион рублей.

Вот только, на полученные средства Евгений Владимирович не заказывает для «Вагнера» покупку оружия, начиная с автоматов, военной техники и боеприпасов. Ведь все российские оборонные предприятия работают исключительно в рамках государственного оборонного заказа. А продают свои вооружения или военную технику за рубеж по линии «Росвооружения» и федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. И, конечно, среди покупателей российской военной продукции, фантомной организации, которую якобы возглавляет Пригожин, - «ЧВК Вагнер», - попросту нет.

С началом проведения специальной военной операции на Украине, по данным ряда информированных источников, полное содержание всех подразделений и бойцов, включая все денежные выплаты, даже их родственникам, так же осуществляется исключительно за счет бюджетных средств и государственной поддержки.

При этом в начальный период проведения специальной военной операции с учетом масштабов боевых действий и протяженности линии боевого соприкосновения на тысячи километров, проявились серьёзные недостатки в организации снабжения армии и многочисленных добровольческих формирований, включая «вагнеровцев».

С учетом полученного боевого опыта, ещё осенью прошлого года допущенные ошибки были исправлены, а в саму систему внесены принципиальные коррективы. Любопытно, при этом, что, по информации одного из наших собеседников, один из заместителей министра военного ведомства, непосредственно отвечавший за вопросы снабжения войск в ходе специальной военной операции, сразу после своего увольнения перешёл на работу в компании Евгения Пригожина…

Принимая всё это во внимание, не могли, наконец, не возникнуть вопросы к Пригожину – не пора ли уже остановиться в набивании своих личных закромов за счет бойцов «Вагнера»? Ведь, по данным экспертов, помимо СВО, только за счет мужественного выполнения ими боевых задач в Мали, Судане и Центральной Африканской Республике, счета Евгения Викторовича, о которых он никому не говорит, пополнились сотнями миллионов не рублей, а «проклинаемых» им (на публике) долларов.

Вот только те, кто отважно сражался, например, в Сирии, - вряд ли знают, за какие и чьи именно интересы они сражались и погибали в подразделениях, куда их вербовал Евгений Викторович. Достаточно вспомнить известный по видео Пентагона расстрел в 2018 году с воздуха десятков русских «вагнеровцев» у сирийского города Хшам в районе Дейр-эз-Зора, куда самолично на убой их направил Евгений Пригожин для скорейшего овладения нефтеперерабатывающим заводом американской компании Conoco…

По словам настоящих, не «телевизионных» военных спецов, на фоне мужества и героизма бойцов «Вагнера», благодаря активной медийной самораскрутке, сложилось впечатление, что сейчас только лично замотивированные подразделения «командира Пригожина», состоящие в том числе из добровольцев недавно отбывавших наказания в системе ФСИН, отчаянно и героически воюют на фронтах Донбасса. Вот только никто не задумался, что главным мотивом их героизма является не вера в ясный лик Пригожина, и даже не деньги, выплачиваемые им государством, а возможность заслужить в боях право на помилование. Которое предоставляет своим решением совсем не примазавшийся к этому Евгений Викторович, а сами понимаем кто…

Как нам стало известно, минобороны на так давно отказало Евгению Пригожину в заключении или пролонгации контрактов с его компаниями на обеспечение питанием и уборку территорий пустующих, из-за участия военных в специальной военной операции, городков и казарм.

И с того момента, как Евгений Викторович узнал о прекращении столь выгодных контрактов, он по привычке решил медийно атаковать первым, шантажируя военных обвинениями в якобы «блокировании» ему поставок боеприпасов. Кстати, говорят, что эта же причина лежит и в основе медийных войн Пригожина с губернаторами, в том числе с Бегловым, Куйвашевым и другими, так же отказывающимися или не подпускающими компании Евгения Викторовича к госконтрактам на организацию питания школьников в своих вотчинах.

Чего все только не увидели в исполнении Пригожина: грозные письма, отчаянные аудиозаписи и даже призывы «сломать систему»! Ну, и, конечно, бесконечную ленту «искренних» ответов Евгения Викторовича, которые клепает его пресс-служба на «правильные» вопросы информационных ресурсов и телеграмканалов его же «фабрики троллей».

Но в этот раз, похоже, чутьё подвело Евгения Викторовича. Он угодил в собственную ловушку.

Ведь если бы он сам, за свои средства, всё это время обеспечивал всем необходимым, включая боеприпасы, свои штурмовые подразделения, то зачем через соцсети публично костерить руководство военных за якобы отказ их ему поставлять?

А если у Пригожина действительно не стало боеприпасов, то зачем же он заведомо в очередной раз отправлял на убой бойцов штурмовых подразделений «Вагнера» и затем сам же бессовестно публиковал в сети «для жён и матерей» фотографии десятков убиенных им настоящих героев?

И здесь, возвращаясь к памяти покойного Владимира Вольфовича Жириновского, хорошо бы вспомнить его виртуозные умения выкручиваться из любых политических скандалов, благодаря уму, политической прозорливости и способности вовремя остановиться, чтобы не превратиться из участника в персону нон-грата политической жизни.

Березовский же, напомним, несмотря на звание «великого комбинатора» эти навыки постепенно растерял из-за «потери берегов» и непомерного тщеславия, закончив свой путь печально, вдали от страны и при пустых карманах.