Взрыв в Коломне был в воздухе, речь может идти о беспилотнике, его обломки еще не обнаружены. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.
Со своей стороны в Министерстве энергетики Подмосковья добавили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.
***
Когда в свое время самолет Матиаса Руста сел на Красной площади, министр обороны Соколов ушел в отставку.
Это был очень хороший министр, в Ростове-на-Дону проспект Соколова, освобождавшего город, появился еще при его жизни - он прожил долго, больше 100 лет. И тем не менее - отставка...
У нас над страной летают БПЛА, взрываются самолеты прямо на аэродромах Дальней авиации, какие-то малохольные нападают на деревни в Брянской области - и только на грудях у генералов все больше чудных орденов.
А граница - не на замке! Совсем не на замке.
Идет война, как бы вы ее там не называли, а на приграничных территориях тишь да гладь. А во времена, которые так у нас не любят вспоминать, буквально каждый житель приграничной полосы был осведомителем погранвойск! Не стучал в "органы" кто там какой анекдот рассказал, а каждый новый человек в пограничной зоне вызывал понятное внимание.
Помните песенку про то, как "коричневая пуговка валялась на дороге"? А вот по пуговке не нашего производства и опознали пионеры шпиона! А сейчас - никуда не надо скакать на колхозной кобыле, даже в сельсовет к телефону бежать не нужно - сфотал пуговку и послал по вацапу куда следует...
И уж актера Малого театра Канахина заметить проще, чем пуговку в пыли...
И вот уже водитель школьного автобуса жив, мальчик-пассажир не ранен... И даже Путин спокойно летит в Старополь вместе с совсем не испуганным Песковым.
Но для этого должна быть граница, а не козий выпас... Если сами ни хрена не понимаете, обратитесь за консультацией.
А.Б.
|
|
Ковальчуками и прочими Вротебаннымибергами! написал 03.03.2023 09:39
Еще есть возможность вывести войска и начать выплачивать репарации и тогда наши жизни не утилизируют украинские беспилотники, ракеты, снаряды!
Кущ добрый написал 03.03.2023 09:18