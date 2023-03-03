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Московский листок

Взрыв в Коломне

Опубликовано 03.03.2023 в разделе комментариев 2

граница виза
Взрыв в Коломне

Взрыв в Коломне был в воздухе, речь может идти о беспилотнике, его обломки еще не обнаружены. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

Со своей стороны в Министерстве энергетики Подмосковья добавили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают в штатном режиме, нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

***

Когда в свое время самолет Матиаса Руста сел на Красной площади, министр обороны Соколов ушел в отставку.

Это был очень хороший министр, в Ростове-на-Дону проспект Соколова, освобождавшего город, появился еще при его жизни - он прожил долго, больше 100 лет. И тем не менее - отставка...

У нас над страной летают БПЛА, взрываются самолеты прямо на аэродромах Дальней авиации, какие-то малохольные нападают на деревни в Брянской области - и только на грудях у генералов все больше чудных орденов.

А граница - не на замке! Совсем не на замке.

Идет война, как бы вы ее там не называли, а на приграничных территориях тишь да гладь. А во времена, которые так у нас не любят вспоминать, буквально каждый житель приграничной полосы был осведомителем погранвойск! Не стучал в "органы" кто там какой анекдот рассказал, а каждый новый человек в пограничной зоне вызывал понятное внимание.

Помните песенку про то, как "коричневая пуговка валялась на дороге"? А вот по пуговке не нашего производства и опознали пионеры шпиона! А сейчас - никуда не надо скакать на колхозной кобыле, даже в сельсовет к телефону бежать не нужно - сфотал пуговку и послал по вацапу куда следует...

И уж актера Малого театра Канахина заметить проще, чем пуговку в пыли...

И вот уже водитель школьного автобуса жив, мальчик-пассажир не ранен... И даже Путин спокойно летит в Старополь вместе с совсем не испуганным Песковым.

Но для этого должна быть граница, а не козий выпас... Если сами ни хрена не понимаете, обратитесь за консультацией.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пиздолиз Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться на веревке вместе с
Ковальчуками и прочими Вротебаннымибергами! написал 03.03.2023 09:39
Уже все становится угрожающе опасно для нас - россиян.
Еще есть возможность вывести войска и начать выплачивать репарации и тогда наши жизни не утилизируют украинские беспилотники, ракеты, снаряды!
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Привет, терпилы
Кущ добрый написал 03.03.2023 09:18
Это мы еще не начинали. Вся москальская ***** будет утилизирована. За каждую жизнь украинца (особенно моей племянницы) вы будете отвечать лично каждый.и прикинуться быдлом мычащим не получится. Виноваты вы все. А теперь бегите)))
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