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Московский листок

ВСУ наносят удары по РЛС

Опубликовано 03.03.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
ВСУ наносят удары по РЛС

Украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Есть вопросы - во-первых, это противолокационная ракета. То есть по сараю с лопатами не запускается.

Во вторых, это ракета авиационного базирования, может применяться с Су-27 и МиГ-29. И тут вопросы: а почему спустя год "невойны" у Украины все еще есть Су-27 и МиГ-29, хотя еще год назад рапортовали, что все, с боевой авиацией ВСУ - всё!

А оказывется настолько "не всё", что она наносит удары по РЛС!

У нас вообще есть регулярная армия или только некое войско, в котором на одном краю не знают, что происходит на другом?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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НЕ НАДО КИПЯТИТЬСЯ!
РУССКИЙ ХОХОЛ написал 03.03.2023 11:16
Воюют между собою украинские и российские плебеи!
Между солидными людьми нет противоречий-все они партнеры.
"Аль Гаарец" это удостоверяет.
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