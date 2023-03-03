ВСУ наносят удары по РЛС

Украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Есть вопросы - во-первых, это противолокационная ракета. То есть по сараю с лопатами не запускается.

Во вторых, это ракета авиационного базирования, может применяться с Су-27 и МиГ-29. И тут вопросы: а почему спустя год "невойны" у Украины все еще есть Су-27 и МиГ-29, хотя еще год назад рапортовали, что все, с боевой авиацией ВСУ - всё!

А оказывется настолько "не всё", что она наносит удары по РЛС!

У нас вообще есть регулярная армия или только некое войско, в котором на одном краю не знают, что происходит на другом?

А.Б.