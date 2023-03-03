ВСУ наносят удары по РЛС

Украинские войска выпустили по Андреевке ракету AGM-88 HARM, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Есть вопросы - во-первых, это противолокационная ракета. То есть по сараю с лопатами не запускается.
Во вторых, это ракета авиационного базирования, может применяться с Су-27 и МиГ-29. И тут вопросы: а почему спустя год "невойны" у Украины все еще есть Су-27 и МиГ-29, хотя еще год назад рапортовали, что все, с боевой авиацией ВСУ - всё!
А оказывется настолько "не всё", что она наносит удары по РЛС!
У нас вообще есть регулярная армия или только некое войско, в котором на одном краю не знают, что происходит на другом?
А.Б.
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РУССКИЙ ХОХОЛ написал 03.03.2023 11:16
Между солидными людьми нет противоречий-все они партнеры.
"Аль Гаарец" это удостоверяет.