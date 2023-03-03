Исключение России из Группы двадцати (G20) не соответствовало бы принципу многосторонних отношений.

Такое мнение выразил в пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Нью-Дели.

"Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?" - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли приостановить членство РФ в "двадцатке" и продолжать после этого "решать текущие проблемы мира".

Глава евродипломатии заявил, что прошедшая в четверг встреча глав МИД G20 была гораздо лучше саммита на Бали в ноябре 2022 года. "Потому что на Бали министр Лавров приехал, выступил и уехал. В этот раз он остался и выслушал. Это важно, что мы можем сказать, что мы думаем, и получить ответ от другой стороны.

Потрясающие откровения - дипломатия, оказывается, это еще и умение слушать других...

А.Б.