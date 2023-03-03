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Московский листок

Дипломатия, оказывается, это еще и умение слушать других...

Опубликовано 03.03.2023 в разделе комментариев 1

лавров мид
Дипломатия, оказывается, это еще и умение слушать других...

Исключение России из Группы двадцати (G20) не соответствовало бы принципу многосторонних отношений.

Такое мнение выразил в пятницу глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая в Нью-Дели.

"Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?" - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, можно ли приостановить членство РФ в "двадцатке" и продолжать после этого "решать текущие проблемы мира".

Глава евродипломатии заявил, что прошедшая в четверг встреча глав МИД G20 была гораздо лучше саммита на Бали в ноябре 2022 года. "Потому что на Бали министр Лавров приехал, выступил и уехал. В этот раз он остался и выслушал. Это важно, что мы можем сказать, что мы думаем, и получить ответ от другой стороны.

Потрясающие откровения - дипломатия, оказывается, это еще и умение слушать других...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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ОСТАВЬТЕ В ПОКОЯХ КАЛАНТАРОВА!
ИВАН РУССКИХ написал 03.03.2023 11:24
Глава МИД России может быть где угодно не позднее четверга!
В пятницу у него всегда командировка на родину-в Нью=Йорк-там
у него лежбище за счет России, но все помыслы об Израиле!
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