Мёрзни или меняй батарею. Съёмочная группа против навязчивого сервиса

Мы уже писали про семью военного пенсионера, инвалида третьей группы (в результате военной травмы) Магомедова Магомеда-Расула Набидулаевича. Он и его семья были оставлены в мороз без отопления.

Батареи отказались работать после того, как в квартире сверху был произведён ремонт. Техник из управляющей компании чинить отказался, мотивируя - а вы от смены батареи отказались ( год назад Магомедову предлагали сменить старые чугунные батареи на новые).

Обращения в прокуратуру и СК результатов не дали, в итоге 1 марта 2023 года Магомедов вместе со съёмочной группой Рабочего компаса и представителя КПРФ отправились в управляющую компанию. По чисто субъективному мнению автора материала - видеозапись сотрудников управляющей компании не порадовала. Впрочем, главный инженер под оную видеозапись обещал, что всё будет починено в ближайшее время.

Почти сразу же после того как Магомедов вернулся домой, к нему пришли техники. Слили немножко воды, батареи стали греться, но только чуть чуть, а техники снова начали впаривать тему - нужно менять батареи. Данной преданности делу обновления парка батарей можно только умилиться. Правда, злые языки говорят, что старую чугунную батарею можно, во-первых, сдать в металлолом, а, во-вторых, продать (как ни странно, есть много людей, считающих что чугунные батареи намного приятнее для пользователя).

Магомедову пришлось снова идти в управляющую компанию.

Главный инженер обещал ему что с утра починят нормально. Далее снова происходили ремонтные работы и общение с управляющей кампанией. К настоящему времени (3.03.2023) имеется батарея уже греющая, но гораздо слабее, чем батареи соседей. В общем моральной стойкости местных техников и их верности своим убеждениям можно только позавидовать.