Снова о Том Свете

Дал интервью владельцу портала «Самый умный подкаст» Дмитрию Перетолчину, и мне говорить с ним было интересно, поскольку и Перетолчину то, о чём я говорил были интересно. Правда, само посещение портала Перетолчина оказалось платным, но канал «Новый день» дал ознакомительный ролик, сделанный самим Дмитрием. Я соответственно, переписал этот ролик на свой ютуб-канал, и предлагаю его вам.

https://www.youtube.com/watch?v=9TJ-w54LUSM

Посмотрел комментарии к предыдущим публикациям этого интервью и, к сожалению, должен сказать, что современному слушателю очень трудно принять то, о чём я рассказываю, даже если он и согласен со мною. Современный слушатель привык и способен только во что-то поверить, посему понять меня не может и не может принять. Тут такая аналогия. Все знают, что нельзя совать гвоздик в розетку и начни я разговор об этом, то массовый слушатель, особенно «компетентный», завопит: «Да это же всем известно!». А почему это всем известно? Потому, что об этом на разные лады говорили этим людям разные авторитеты. А я пытаюсь ОБЪЯСНИТЬ, почему нельзя совать гвоздик в розетку, но для этого надо ПОНИМАТЬ кое-то из физики и химии. Скажем, то, что ток, пройдя через тело, совершит работу по остановке сердца, и эта работа будет тем больше, чем больше ток. А ток будет тем больше, чем меньше сопротивление тела, а сопротивление будет зависеть от наличия электролита – от законов химии. И вот это слушатели, уже полностью забыв, что они учили в школе, в своей массе и понять не могут, и не могут поверить в свою малограмотность. Но, как всегда бывает в этих случаях, они винят меня в распространении глупости – распространении того, чего они понять не могут.

Но это обычное явление, просто я ещё раз напомнил об этом.

А комментатор с ником «Константин Милый» сообщил факт, полностью совпадающий с моими наблюдениями:

«Было дело, я тоже в реанимации перенёс клиническую смерть. Когда увидел врача и сестёр, которые склонились надо мной я понял, что сейчас они хотят шарахнуть меня дефибриллятором. Я с ужасом подумал, ведь это будет больно, зачем они хотят это сделать, ведь я же смотрю на них, неужели они не видят, что я живой и в порядке. Но врач приложила дефибриллятор к моей груди, дала разряд, я провалился в темноту и вдруг оказался на корабле в сильный шторм. Корабль сильно бросало из стороны в сторону, я открыл глаза..., оказалось, что это меня трясёт и бьёт по щекам медсестра, чтобы привести меня в чувство. Врач потом сказала, что у меня была клиническая смерть, оторвала кусок кардиограммы и дала мне её на память».

И вот это переживёт каждый, но только одни увидят склонившихся над собою врачей или родственников или последний луч света, а остальные провалятся в темноту сразу и навсегда.

Парниковый эффект

Напомню, что два года назад Илон Маск объявил: «Я пожертвую 100 миллионов долларов в качестве приза за лучшую технологию улавливания углерода», — написал Маск. …Под улавливанием и хранением углерода подразумевается процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды».

И я ему написал, что связать углекислый газ, выбрасываемый жизнью и деятельностью людей в атмосферу можно двумя технологиями:

- уловить углекислый газ и охладить, а затем держать в каких-то искусственных холодильниках;

- связать в карбонаты, для чего создать индустрию получения окислов, скажем, окислов кальция, которые бы связывали его в это химическое соединение.

Физику не обманешь – обе технологии потребуют огромного количества энергии, для получения которой в атмосферу будет выброшено ещё большее количество углекислого газа.

Но дело в том, что природа уже давно разработала эффективнейшую технологию такой утилизации углекислого газа - использование с помощью Солнца строительства на Земле растений. И для помощи природе в этой утилизации углекислого газа, нужно любой клочок голой Земли засадить хоть чем-нибудь – хоть травкой. И создать на Земле как можно больше водных поверхностей для развития водорослей.

Поэтому начните эту работу – засаживайте пустыни растениями и создавайте новые моря и озёра на неиспользуемых площадях Земли. Этим вы дадите работу огромному количеству людей - как тем, кто будет непосредственно работать с этими растениями, так и тем, кто будет создавать машины и технологии для этого.

Однако, чтобы вырастить в пустынях растения, нужна вода, если речь идёт о сухопутных растениях, то нужна пресная вода.

Так почему бы Вам не создать флот, собирающий отколовшиеся в Арктике и Антарктиде айсберги, и перевозящий их в страны с дефицитом пресной воды?

Почему бы Вам не соединить Катарскую впадину со Средиземным морем и создать новое море в весьма тяжёлом для жизни районе Земли? Пробейте канал к Катарской впадине, и Вы получите огромное количество электроэнергии от гидроэлектростанций, огромные площади воды, которая будет перерабатывать огромное количество углекислого газа в водоросли и кислород.

Тех, кто ныне только обворовывает Россию, убедите в необходимости бесполезно сбрасываемые в мировой океан воды северных рек направить в южные районы России и Среднюю Азию. Заставьте этих воров восстановить Аральское море, поливное земледелие в среднеазиатских пустынях, и эти ныне бесполезные площади Земли будут уничтожать углекислый газ, перерабатывая его в тела растений.

Вот технология, которая при минимуме затрат энергии даст максимальный результат.

Послал этот текст на адрес Маска.

Но почта Маска это письмо не приняла. Ладно.

А в недавней статье «Радостью аферистов являются кретины, считающие себя умными» я показал несостоятельность воплей о глобальном потеплении планеты от увеличения выбросов окиси углерода в различных технологических процессах, осуществляемых человеком, в частности, уже потому, что углекислый газ тяжелее воздуха и будет сремиться вниз, а не вверх – в атмосферу. Мне возразил комментатор:

«А какая разница, находится ли он, углекислый газ (СО2), у поверхности Земли или перемешивается с воздухом (конвекцией он вообще то должен перемешиваться и нагреваясь становиться даже легче воздуха, вот и опыт соответствующий нагуглился (www.youtube.com/watch) и равномерно распределяется в атмосфере? Насколько я понимаю учёных, это второй по значимости «парниковый» газ, хотя первый даже не газ, а водяной пар. Его парниковый эффект заключается в поглощении им инфракрасного излучения поверхности Земли и в переизлучении обратно на поверхность, предотвращая как бы излучение в космос и естественное охлаждение поверхности - этакое тёплое одеяло. То есть, углекислому «одеялу-газу» вовсе не надо быть очень высоко в атмосфере, чтобы температура вблизи поверхности Земли неуклонно повышалась. Учёных похоже пугает слишком быстрое увеличение СО2 в атмосфере, аж на 50% с середины 18 века, что они приписывают исключительно в заслугу индустриального человечества. Ну и соответственно советуют уменьшить выбросы».

«У меня ещё в детстве была книжка некоего К. Гильзина «В необыкновенном мире» (1974 года издания, если что), где весь процесс описан «на пальцах», для младших школьников. Поверхность Земли нагревается от Солнца «короткими» инфракрасными лучами, а испускает в пространство «длинные» инфракрасные лучи (излучение с большей длиной волны). Так вот углекислота (СО2) пропускает коротковолновое излучение, но задерживает длинноволновое. В результате температурный баланс нарушается, и всё это кратко называется «парниковым эффектом». Выше содержание углекислоты в атмосфере - эффект сильнее».

Это в связи чем поверхность Земли нагревается только «короткими» инфракрасными лучами»? А остальной спектр излучения Солнца, куда девается? Скажем, ультрафиолетовые лучи, просто так прилетают? А ведь ещё недавно эти лучи обещали испепелить всё живое, в связи с «исчезновением» озонового слоя.

Я никогда не вникал в физико-химические детали тепловых процессов в углекислом газе и атмосфере, мне было достаточно, что циклы похолодания-потепления известны очень давно, и что деятельность человека по выбросу в атмосферу окиси углерода ничтожна по отношению к выбросу природы в результате гниения органики. Но тут решил и подсчитать.

Теплоёмкость углекислого газа при нуле градусов – чуть более 25 дж/(кмольхград), а воздуха – почти 21, то есть углекислый газ более теплоёмкий, нежели воздух в 1,2 раза. И если ограничиться этими числами, то может сложиться впечатление, что когда Солнце зайдёт, то углекислый газ начнёт атмосферу греть. Но дело в том, что плотность воздуха 1,3 кг/м3, а углекислого газа – 2,0, то есть в расчёте на килограмм массы углекислый газ занимает в 1,5 раза меньше объём. И при одном и том же тепловом потоке от Солнца, равный объём углекислого газа будет аккумулировать в себе тепла в 1,25 раза меньше. А это значит, что углекислый газ будет холоднее воздуха и отнимать у воздуха тепло, охлаждая воздух и атмосферу. То есть углекислый газ – газ-охладитель атмосферы, находящейся над ним, поскольку ввиду большой плотности углекислый газ будет находиться, в основном, у земли, даже в перемешивающейся смеси газов. Даже если он будет излучать-переизлучать. Вот как-то так!

Что касается пара, то ввиду его намного меньшей плотности он воспаряет ввысь, однако тут его ждёт низкая температура и пар конденсируется, становиться капельками воды, которые в виде облаков защищают Землю от солнечного перегрева.

Вот чем в этом «глобальном потеплении можно напугать человека, помнящего арифметику, а не болтающего «вумные» слова, не понимая их смысла?

Комментатор привёл в цитате данные из книги 1974 года о тепловом балансе Земли и глобальном потеплении, а вот данные об этом из статьи Лактионова А. Г. «Тепловой баланс Земли» в «Физической энциклопедии», написанной в 1998 году - через четверть века после воплей о глобальном потеплении в детской книжке:

«Из 341 Вт/м² солнечного излучения, попадающего на Землю, примерно 30 % (102 Вт/м²) сразу же отражается от поверхности Земли (23 Вт/м²) и облаков (79 Вт/м²), а 239 Вт/м² в сумме поглощается атмосферой (78 Вт/м²) и поверхностью Земли (161 Вт/м²)[1]. Поглощение в атмосфере обусловлено, в основном, облаками и аэрозолями».

Увеличение поглощение тепла атмосферой за счёт углекислого газа как раз и должно обуславливать «глобальное потепление», но, как видите, в цитате нет ни слова о поглощении тепла атмосферой за счёт «парикового эффекта» - вообще ни звука о «парниковом эффекте». Для особо непонятливых: «Поглощение в атмосфере обусловлено, в основном, облаками и аэрозолями», - ни какими-то паром или углекислым газом.