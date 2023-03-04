Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в своей речи заявила о вызовах, созданных "Российской Народной Республикой".

Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят "вызовы, которым подвергается международная безопасность". Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны "Российской Народной Республики".

***

Предшественница Жан-Пьер умудрялась не знать вообще ничего, что не помешало ей сделать блестящую карьеру. США свободная страна равных возможностей, и дураки и неучи имеют там такие же возможности, как и "высоколобые".

Кстати, когда-то наша страна называлась именно Российской республикой, и ничего. Строго говоря, она и была народной, и если б ее кто-то так назвал, никто точно б не обиделся.

Хотя, конечно, знать протоколькое название государства желательно для пресс-секретаря Белого дома. Но, как видим, ничего страшного, если и не знать... Главное - мулатка и лесбиянка. Где вы еще такую найдете?

А.Б.