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Московский листок

Пресс-секретарь Белого дома не знала, как называется Россия

Опубликовано 04.03.2023 в разделе комментариев 1

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Пресс-секретарь Белого дома не знала, как называется Россия

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер в своей речи заявила о вызовах, созданных "Российской Народной Республикой".

Ранее пресс-секретарь Белого дома во время брифинга заявила, что лидеры стран Запада обсудят "вызовы, которым подвергается международная безопасность". Эти вызовы, по словам Жан-Пьер, поступают со стороны "Российской Народной Республики".

***

Предшественница Жан-Пьер умудрялась не знать вообще ничего, что не помешало ей сделать блестящую карьеру. США свободная страна равных возможностей, и дураки и неучи имеют там такие же возможности, как и "высоколобые".

Кстати, когда-то наша страна называлась именно Российской республикой, и ничего. Строго говоря, она и была народной, и если б ее кто-то так назвал, никто точно б не обиделся.

Хотя, конечно, знать протоколькое название государства желательно для пресс-секретаря Белого дома. Но, как видим, ничего страшного, если и не знать... Главное - мулатка и лесбиянка. Где вы еще такую найдете?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Народная
Заполярник написал 04.03.2023 08:44
Мулатка и лесбиянка для того ,чтобы соблюсти равенство, чтоб люди верили в справедливость.
А про Россию, такой пурги , как от путина , не видел мир. Просто брехня голимая, а значит не воспринимают всерьез как страну, скоро будут говорить вместо Россия - эта страна или просто это.
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