В Белоруссии дали 10 лет нобелевскому лауреату

Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Другие обвиняемые по делу незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и Дмитрий Соловьев приговорены к девяти, семи и восьми годам лишения свободы соответственно.

Фигурантам дела были предъявлены обвинения по статьям «контрабанда» и «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Беляцкий, в частности, обвиняется в том, что с апреля 2016-го по июль 2021-го, действуя в составе организованной группы в качестве руководителя, перевез через границу крупную сумму денег для дестабилизации обстановки в Белоруссии.

Он ввез в страну не менее €200 тысяч и $54 тыс., которые были выделены иностранными организациями-донорами. Средства должны были пойти «на дестабилизацию политической обстановки».

Кроме того, в генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что обвиняемые, в частности, оплачивали штрафы отдельных лиц за административные правонарушения, связанные с нарушением общественного порядка и установленного на территории страны порядка управления, а также другие правонарушения, «совершенные в связи с выражением протеста на действия государственных органов» страны.

А.Б.