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Московский листок

Российское зерно одно из самых дешевых в мире

Опубликовано 04.03.2023 в разделе комментариев 1

голод хлеб зерно пшеница
Российское зерно одно из самых дешевых в мире

За последний год объемы экспорта вывозимой из России пшеницы выросли почти в два раза.

(более чем на 90%) и достигли показателя 6,1 млн тонн по итогам января и февраля 2023-го. Одной из главных причин подобной динамики стал высокий уровень урожайности на внутреннем рынке, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Logistic OS.

После медленного начала сезона экспорт российского зерна стремительно растет. Это обусловлено тем, что покупатели наращивают спрос благодаря «привлекательным» уровням запасов данной агрокультуры на внутреннем рынке РФ. Большой урожай прошлого года помогает российскому зерну войти в число самых дешевых в мире.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
+++ написал 04.03.2023 11:11
Одна из главных причин это воровство зерна на оккупированных территориях Украины.
За это зерно ты будешь платить из своего кармана.
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