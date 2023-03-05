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Московский листок

ПВО как капремонт, за счет граждан...

Опубликовано 05.03.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
ПВО как капремонт, за счет граждан...

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал Картаполов высказался по поводу появляющихся из ниоткуда на нашей территории беспилотников.

По его словам, государство "обеспечивает прикрытие важных гос и военных объектов, а в стране есть еще нефтебазы, электростанции, мосты, подстанции, заводы и прочее. Поэтому "уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками и устанавливать их на свои объекты в целях обеспечения надлежащей защиты".

Сегодня же скажу старшему по подъезду - надо собирать деньги на ПВО. Недорогое. Ставим на крышу, рядом с ретранслятором, дежурства по графику...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ведь так ?
Заполярник написал 05.03.2023 10:48
А теперь надобно продолжить мысль , как можно начинать войнушку, если сами без трусишек?
Ну хорошо начали, но продолжать зачем?
Держаться нету больше сил, сваливаем обратно на родину, но тут редактор меняет точку зрения и полностью солидарен с главнокомандующим, умрем за Донбасс! С голыми пятками , да на хаймерсы. Так редактор?
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