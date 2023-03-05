ПВО как капремонт, за счет граждан...

Председатель комитета Госдумы по обороне генерал Картаполов высказался по поводу появляющихся из ниоткуда на нашей территории беспилотников.

По его словам, государство "обеспечивает прикрытие важных гос и военных объектов, а в стране есть еще нефтебазы, электростанции, мосты, подстанции, заводы и прочее. Поэтому "уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками и устанавливать их на свои объекты в целях обеспечения надлежащей защиты".

Сегодня же скажу старшему по подъезду - надо собирать деньги на ПВО. Недорогое. Ставим на крышу, рядом с ретранслятором, дежурства по графику...

А.Б.