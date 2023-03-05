Здравствуйте! Председатель комитета Госдумы по обороне генерал Картаполов высказался по поводу появляющихся из ниоткуда на нашей территории беспилотников.

https://forum-msk.org/material/news/1...

По его словам, государство "обеспечивает прикрытие важных гос и военных объектов, а в стране есть еще нефтебазы, электростанции, мосты, подстанции, заводы и прочее. Поэтому "уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками и устанавливать их на свои объекты в целях обеспечения надлежащей защиты".

Сегодня же скажу старшему по подъезду - надо собирать деньги на ПВО. Недорогое. Ставим на крышу, рядом с ретранслятором, дежурства по графику...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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