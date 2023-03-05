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Московский листок

"Уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками

Опубликовано 05.03.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте! Председатель комитета Госдумы по обороне генерал Картаполов высказался по поводу появляющихся из ниоткуда на нашей территории беспилотников.

https://forum-msk.org/material/news/1...

По его словам, государство "обеспечивает прикрытие важных гос и военных объектов, а в стране есть еще нефтебазы, электростанции, мосты, подстанции, заводы и прочее. Поэтому "уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками и устанавливать их на свои объекты в целях обеспечения надлежащей защиты".

Сегодня же скажу старшему по подъезду - надо собирать деньги на ПВО. Недорогое. Ставим на крышу, рядом с ретранслятором, дежурства по графику...

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Трамп пообещал на посту президента США разрешить конфликт на Украине в течение суток

- Министерство внутренних дел России объявило в розыск члена «Русского добровольческого корпуса» ВСУ Илью Богданова после совершения теракта в Брянской области. А что ж сразу не задержали?

- Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в воскресенье, она продлится до 13 марта. В предстоящие дни они должны определить основное направление законодательной и экономической работы на предстоящий год, а также избрать новое руководство страны

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1 Скоро будем ездить без виз в Тринидад и Тобаго

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2 Chery остается лидером среди всех иностранных автопроизводителей в нашей стране

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3 Китай в 2023 году намерен вести решительную борьбу против независимости Тайваня



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"Уважающие себя корпорации" могут сами приобретать недорогие средства борьбы с беспилотниками
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