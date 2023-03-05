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Московский листок

Кишлачная авиация

Опубликовано 05.03.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Эксперт туристической отрасли привел пример: если сейчас из столицы в Сочи можно улететь за три тысячи рублей, то стоимость билета вырастет в два раза в ближайшее время, в пять – в конце апреля.

А это точно транспортная система, к которой имеет отношение государство? Внутренние авиалинии?

Ну представьте, вам объявляют, что метро до Лужников на Новый год будет стоить не пятьдесят рублей, а пятьсот - елки же!

Или трамвай в часы пик станет дороже в три-пять-десять раз? Такси - без вопросов, и то там в системе повышение идет, предупреждают заранее и не в разы...

Но самолет - это ж не такси с бывшим жителем кишлака за штурвалом, который приехал в столицу подзаработать....

Почему-то в советское время, на мою стипендию можно было купить два авиабилета в Симферополь, причем по одной цене в любой день?

И нельзя сказать, что система прогорала - количество рейсов было раз в 20 больше...



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