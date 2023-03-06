Яндекс сменит хозяев и начнет делиться

В числе потенциальных инвесторов «Яндекса» могут оказаться 20 частных бизнесменов. Компания будет зарегистрирована в Калининграде, а управление на пять лет перейдёт к фонду менеджеров, сообщает РБК со ссылкой на данные источников.

Менеджмент и консультанты голландской Yandex N.V. обсуждают несколько вариантов реорганизации компании в рамках процесса по выделению российского бизнеса в отдельное юридическое лицо. Один из сценариев предусматривает, что голландская Yandex N.V., акционером которой является Аркадий Волож, учредит российскую структуру, зарегистрированную в Калининграде. Механизм «золотой акции», которой владеет Фонд общественных интересов будет перенесен на новую российскую компанию.

Все и так заметили, что Яндекс сильно изменился. И не сказал бы, что пользоваться им стало удобней.

Что до денег, то мне он их не платит по решению прокуратуры, и полагаю, что голландский Яндекс продолжит не платить. Ну а из новостной выдачи ФОРУМ.мск выкинули много лет назад не вполне понятно, за что.

Но зато такси и доставка еды работает. Это важней...

А.Б.