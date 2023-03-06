Тайконавты секретно вышли в космос

Тайконавты Фей Цзюньлун и Чжан Лу — члены экипажа пилотируемого космического корабля Shenzhou-15 — совершили ранее не анонсированный выход с борта станции Tiangong в открытый космос, о котором Китай не представил никаких подробных сведений.
Американское издание ссылается на сообщение Китайского агентства пилотируемых космических полетов, в котором говорится о «недавнем» выходе в открытый космос двух тайконавтов. «Никаких дополнительных подробностей не было предоставлено», — говорится в публикации SpaceNews.
Это необычно - выход в космос считается достижением, и об этом обыкновенно широко оповещают...
Таким макаром мы и о секретном полете на Марс можем узнать....
А.Б.
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