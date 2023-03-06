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Московский листок

Киев намерен истощить Крым

Опубликовано 06.03.2023 в разделе комментариев 1

украина крым
Киев намерен истощить Крым

Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов".

"Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание", — предположил Черник.

По мнению Черника, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.

Полковник забыл, что надо еще как-то отвоевать северное побережье Азовского моря.

А пока вот Польша жалуется, что польские яблоки больше никто не берет. Все московскеи магазины завалены яблоками крымского сорта айдаред - они и вкусней, и дешевле польских.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
...1... написал 06.03.2023 11:07
Московские магазины завалены продуктами украденными на юге Херсонской и Запорожской области.
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