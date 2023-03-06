Киев намерен истощить Крым

Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов".
"Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание", — предположил Черник.
По мнению Черника, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.
Полковник забыл, что надо еще как-то отвоевать северное побережье Азовского моря.
А пока вот Польша жалуется, что польские яблоки больше никто не берет. Все московскеи магазины завалены яблоками крымского сорта айдаред - они и вкусней, и дешевле польских.
А.Б.
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...1... написал 06.03.2023 11:07