Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение, заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире телеканала "Говорит большой Львов".

"Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание", — предположил Черник.

По мнению Черника, для реализации этого плана Украине потребуется разрушить Крымский мост.

Полковник забыл, что надо еще как-то отвоевать северное побережье Азовского моря.

А пока вот Польша жалуется, что польские яблоки больше никто не берет. Все московскеи магазины завалены яблоками крымского сорта айдаред - они и вкусней, и дешевле польских.

А.Б.