Англо-саксы против переговоров о мире

Соединённые Штаты Америки совместно с Великобританией выступают против усилий турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, Вашингтон и Британия заинтересованы в продлении украинского конфликта и не хотят мирных переговоров.

В общем, это очевидно, перевооружение НАТО за счет Украины и России очень выгодно, просто впервые проговаривается на столь высоком уровне...

А.Б.