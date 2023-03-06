Англо-саксы против переговоров о мире

Соединённые Штаты Америки совместно с Великобританией выступают против усилий турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан, Вашингтон и Британия заинтересованы в продлении украинского конфликта и не хотят мирных переговоров.
В общем, это очевидно, перевооружение НАТО за счет Украины и России очень выгодно, просто впервые проговаривается на столь высоком уровне...
А.Б.
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...1... написал 06.03.2023 11:02
Условие для мирных переговоров прекращение военных действий, отвод российских войск с территории Украины, возвращение Украине контроля над территорией на момент 1991 года.
США и Великобритания полностью согласны с предложениями Украины.
И что здесь не понятно.?
Разве что имперские амбиции малохольного кремлевского карлика не позволяют России выполнить условия.