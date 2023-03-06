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Московский листок

Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в поддержке России

Опубликовано 06.03.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте!

Офис президента Украины обвинил Louis Vuitton в поддержке России из-за промо с буквой «V». Ну так они еще и рекламный чемодан на Красной площади хотели установить, размером с ГУМ... Едва отбились. А еще мужские туалеты по всему миру поддерживают группу "Вагнер".

Снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

 

Если у кого не получается, есть Тинькофф: 5536 9139 9109 1469

 

Вот еще ссылка на карту Ю-мани: 5106 2180 3639 1381

 

Спасибо всем, кто помогает каналу. И не забываем репост - это тоже очень важно.

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

Кратко:

- Система ПВО сбила три ракеты в небе над Новым Осколом в Белгородской области, это в 80 км северо-восточней Белгорода

- принц Гарри решил продавать записи своих разговоров с психотерапевтом. Любой желающий может послушать откровения члена монаршей семьи всего за 33 доллара

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