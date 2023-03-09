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Московский листок

Первая проба гражданской войны в России

Опубликовано 09.03.2023 автором в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Первая проба гражданской войны в России

Вы думаете, речь пойдёт о атаке ультраправых на сёла в Брянской области? Нет, вовсе нет. При всей остроте и трагичности этого события, расколоть российское общество оно не в состоянии. Атаки нацистов и иже с ними способны скорее сплотить общество в России против них, нежели расколоть. А что же тогда может его расколоть, что является необходимым условием для начала гражданской войны?

Только одно — декоммунизация. Снова и снова с 2014 года приходится возвращаться к этому вопросу. Все «левые», за последние 9 лет, которые хотели оправдать декоммунизацию и как-то приспособиться к ней, начинали с одной и той же песенки, говорили: «Какое дело пролетариату до камня и металла! Что с того, что порушат какие-то статуи, таблички с названиями улиц и населённых пунктов! Разве в них дело? Да плевать на это, трудящимся интересны только их социальные и трудовые права! И чтобы войны не было, конечно, куда их погонят на убой».

И вот теперь снова слышу упрёк, причём от человека, который непосредственно вынужден был терпеть все последствия военных действий на Украине: что вы опять об улицах, на этот раз в Саратове, когда такое у нас творится?!..

Ну, что ж... Рассуждение «разумное», нечего сказать. Это как если бы некто сказал: какое мне дело до столбика ртути в градуснике у меня под мышкой! У меня реальный жар, я того и гляди дуба дам, а вы мне толкуете про какую-то нелепую стекляшку! Да плевал я на неё, пусть хоть сотню покажет! Или, скажем, так: какое мне дело до вашего дурацкого барометра! На улице буря, гроза, шторм, дом того и гляди рухнет от ударов стихии, или его молнией разобьёт, а вы мне уже который день несёте смешную пургу про какие-то стрелочки и надписи внутри вашего прибора, ещё когда буря не началась.

Конечно, говорить о показаниях барометра надо до бури, а не во время неё. Но в России-то эта буря (гражданская война) ещё не разразилась, так что говорить о ней не поздно. И дело вот в чём: самый ясный политический барометр в наше время — это как раз вот и есть «камень и металл», то есть все эти советские символы, флаги, скульптуры и названия. Если их сносят и стирают с карты — то, значит, политический и исторический барометр указывает на скорую бурю. Она и приходит через некоторое время с абсолютной неизбежностью, и уносит с собой тысячи и тысячи жизней.

В своё время Лев Давидович Троцкий назвал нападение небольшой тогда кучки норвежских фашистов — сторонников Видкуна Квислинга — на свою квартиру «первой пробой гражданской войны в Норвегии». Шёл 1936 год, до захвата власти в стране тем же Квислингом ещё оставалось 4 года, и слова Л.Д. показались слушателям чудовищным, гротескным преувеличением. Адвокат квислинговцев только руки картинно вверх воздел, как бы в немом изумлении от такой нелепости... Однако эта оценка была чистой, неприкрашенной правдой.

Когда 8 декабря 2013 года участники Евромайдана с восторгом разбили на Крещатике на куски кувалдами статую В.И. Ленина работы Сергея Меркурова — для всех зрячих и понимающих логику истории людей это прозвучало последним предупреждающим звонком перед началом гражданской войны на Украине.

И если бы автору этих строк задали вопрос: как сейчас разжечь гражданскую войну уже в самой России? — то ответ был бы предельно лёгким и простым — всего-то надо развернуть масштабную декоммунизацию, сносы памятников и переименования улиц и населённых пунктов по всей России.

Общество будет мгновенно поляризовано на сторонников и противников этих действий. И если первые будут упрямо продолжать свои действия, то крови, причём очень большой крови, никак не миновать.

Теперь вернёмся к недавним событиям в Саратове, где силой, не спрашивая мнения горожан, переименовали вначале главный городской проспект — из проспекта Кирова в проспект Столыпина. Скрутили депутата от КПРФ, который пытался помешать замене табличек. А потом взялись за переименование ещё одной улицы — Сакко и Ванцетти. Что это такое? Мелочь, пустяк? Так мне и написал тот мой критик с Украины: как, мол, не стыдно такой ерундой заниматься, когда у нас тут такое творится?!.. Но это вовсе не пустяк. Это в самом точном и буквальном смысле слова первый опыт гражданской войны в самой России. Хотя, строго говоря, уже и не первый — была же доска маршала Маннергейма в Питере в 2016 году, сброшенная в конце концов совместными усилиями разнообразных левых. Тогда первые язычки пожара гражданской войны в Ленинграде удалось затоптать и погасить. Теперь они пробились в Саратове... Пока буржуазный класс у власти, такие язычки огня неизбежно будут пробиваться то здесь, то там, в самых разных уголках страны, и всюду они одинаково смертельно опасны. И не случайно один из участников недавнего саратовского противостояния заметил, что вопрос о названии улицы Сакко и Ванцетти сейчас — самый острый и обсуждаемый вопрос в Саратове, волнующий его жителей. Что вызвало иронию его собеседника, главы Государственной Думы Вячеслава Володина: «Если это самое обсуждаемое, это хорошо. Говорит о том, что проблемы решены».

Однако люди интуитивно чувствуют, что в таких вопросах определяется их судьба, потому что решается самый главный жизненный вопрос: о возможном начале гражданской войны внутри России. То есть попросту: жить им или не жить? Как этот вопрос решался и на Украине в самом начале Евромайдана. Кто знает, если бы тогда власть набралась решимости любой ценой защитить памятник Ленина от вандалов-погромщиков, то всей последующей цепочки катастрофических событий, развитие которых мы сейчас наблюдаем, просто не было бы.

Так что, прошу прощения, только испанский стыд вызывает после 8 лет войны на Донбассе и года военных действий по всей Украине этот детский лепет: что вы ерундой занимаетесь... какие-то символы... статуи... названия... разве дело в них? Да, в них. Если добиться понижения столбика температуры в термометре от предсмертных 42 градусов хотя бы чуть пониже, то организм имеет шансы выжить. А если нет — так и нет...



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