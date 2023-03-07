Никакой транспарентности!

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность Transparеncy International на территории России, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Надо сказать, сегодня легче назвать, что у нас желательно, а нежелательного оказалось пруд пруди. Одних медиа несколько тысяч. Вот "Эхо Москвы" - лет 20 из каждого автомобильного приемника, а оказалось нежелательно... Или Фонд Сахарова - то дифирамбы и участие первых лиц, то нежелательно...

Приячем что значит "нежелательно"? Это ж не прямой запрет... Можно, но нежелательно. То есть все равно нельзя, но оспорить трудно даже в суде - никто ж не запретил... Все равно, что нежелательная беременность.

А.Б.