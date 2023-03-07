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Московский листок

США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов для работы в ООН

Опубликовано 07.03.2023 в разделе комментариев 0

оон мид
США отказали в выдаче виз ряду российских дипломатов для работы в ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сосредоточен на обеспечении выдачи виз США делегатам для работы в штаб-квартире в Нью-Йорке. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с российскими дипломатами.

Ранее американская сторона отказала в визах российским делегатам для участия в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий.

Это уже не первый и не второй случай, когда США отказывают в визе лицам, принимающим участие в работе ООН. Это касается не только россиян.

Фактически США пользуются тем, что ООН располагается на их территории, в Нью-Йорке, чтобы влиять на организацию.

К тому же на долю США, в бюджете ООН приходится 22 процента расходов или около 582 миллионов долларов. На втором месте Япония - 12,5 процента. Россия же ООН перечисляет 37,6 миллиона долларов, или 1,6 бюджета. Ясно, что кто платит, тот и заказывает музыку. И США относятся к ООН как к одному из отделов Госдепартамента...

И множество стран это устраивает - они ни на что не влияют, но и ни за что почти не платят.

 А.Б.



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