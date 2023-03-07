За прекрасные бусы и чудные стекляшки

При этом импорт товаров из России оказался на историческом максимуме, подсчитало РИА Новости на основе данных Евростата.

Ввоз товаров из России в Евросоюз в прошлом году вырос на четверть и достиг 203,4 миллиарда евро, что лишь на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года (203,6 миллиарда евро).

Вот радоваться нам или нет? Кругом санкции, а мы вывозим рекордное количество товаров.

Ну примерно как радость колонии, что все больше вывозит в метрополию товаров и рабов, получая за это прекрасные бусы и стекляшки. Причем бусы и стекляшки периодически отнимают...

А.Б.