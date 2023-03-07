Японцы уничтожили новую ракету на старте

Специалисты Японского аэрокосмического агентства (JAXA) прервали полет новой японской ракеты Н3, запущенной с четвертой попытки, после того как не было подтверждено зажигание двигателя второй ступени.

Трансляция с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима велась на канале Японского аэрокосмического агентства (JAXA) в YouTube.

"Ракете был направлен сигнал на уничтожение", - заявил диктор.

Нынешняя попытка старта была четвертой по счету. Изначально запуск планировался на 13 февраля, но был отложен на двое суток из-за выявленных неполадок в системе управления полетом, которая отвечает за изменение положения ракеты в зависимости от ветра. Провести старт 15 февраля не позволили погодные условия, после чего его перенесли на 17 февраля. Тогда попытка также не удалась: запуск остановили после того, как из-за сбоя в электронике не сработали твердотопливные ускорители.

Разработка началась девять лет назад и обошлась JAXA и Mitsubishi Heavy Industries в 200 миллиардов иен (1,5 миллиарда долларов).

Так что не одни мы такие криворукие.

А.Б.