Беда одна не приходит

Второй год пошёл специальной военной операции и никто сказать не может когда она закончится. При этом она забирает ежедневно миллионы и миллионы денежных средств. Может ли рабочий класс своим трудом восстанавливать затраченные средства? Деньги с неба не падают, надо что - то производить и успешно продавать. А тут ещё санкции. Запад во главе США окружают Россию со всех сторон и физически, и экономически. Даже Д. Медведев выдал такую фразу: "Если Россия проиграет, то она распадётся". Зачем такое предположение? Значит есть для этого повод, тем более Д.Медведев не простой человек. Меня поражает поведение нашего министра обороны. Хотя В.Володин продвигает закон по которому нельзя плохо говорить об армии, что будет караться тюрьмой или штрафом до 5 миллионов рублей. Кто может оплатить такой штраф? Только чиновник и депутат, однако они плохо не говорят об армии им этого не надо при любом развитии военных событий. А где же министр? Его не слышно и не видно.

На территории России появляются террористы украинского разлива. Задержано в Брянской области 50 бандитов, а как они попали? Вопрос остаётся открытым. Более того украинские дроны уже облюбовывают небо Подмосковья. Кто же их прозевал и что будет дальше? Ведь руководство Украины поговаривает бомбить нашу столицу.

Вообще настало для России и народа страшное время. Например, в Перми взорвался пороховой завод, есть погибшие. В Твери сгорел военный институт, погибло 6 человек, есть пострадавшие. Сгорел крейсер "Москва", В г. Кинешма химический завод. Подробностей народ не знает и поэтому говорят, что это проделки украинских спецслужб. Летом горят леса, зимой предприятия военного назначения. Напрашивается вывод, что это украинские диверсанты, которых уже вылавливают на нашей территории. Надо бы что - то сказать народу, однако ни верховный, ни министр молчат по этим проблемам.

Люди в разговорах между собой говорят о том, что для страны сейчас главное это спецоперация. Кто - то сдерживает приближение победы, но нам об этом никто и никогда не скажет. Вот А.Караулов говорит, что С.Чемезов плохо снабжает военных боеприпасами. Ну говорит, а что дальше? Боеприпасов стало больше? Народ не знает.

А чем же занята наша самая сильная партия, как говорит Геннадий Андреевич? Они предложили в школах вместе с Государственным флагом поднимать знамя Победы. И действительно сейчас для них другой заботы нет , подняли знамя Победы и все школьники стали питаться бесплатно, сельские школы не стали закрывать и учителя начали получать как в других капиталистических странах.

О специальной военной операции вообще никто не говорит за исключением О. Скабеевой и В. Соловьёва. Но эти передачи похожи на пропагандистские, однако пропагандой победу не завоюешь.

А жизнь в России идёт своим чередом, не обращая внимание на проблемы. Например, дума пытается выявить тех кто вывез и когда 260 миллиардов долларов. Какие же это деньги? Может дума имеет ввиду 260 из 300 миллиардов или это другие средства? Богатая страна ничего не скажешь. Миллиарды уплывают и даже дума не может найти виновного и перекрыть отток капитала. Тогда встаёт вопрос, а зачем нам такая дума?

Возьми любой номер газеты "Правда" и увидишь на первой странице статью лидера КПРФ, который и задаёт тон газете. Надо сказать, что тон бестолковый. Вот в номере 19 он печатает призывы и лозунги ЦК КПРФ к дню памяти И.Сталина. Их всего 29. Если партия публикует лозунги и призывы то кто - то должен их произносить, скандировать на митингах, шествиях, требуя от правительства решения проблем народа. И ведь такие лозунги Зюганов публикует ко всем датам Советского Союза. Но такого государства нет, молодёжь вообще ничего не знает о Союзе и что это за государство. В школе про Советский Союз ни слова. Почему, да только потому что он производил только "галоши". Видите стыдно чиновникам образования об этом говорить. И кто такой Сталин тоже мало уже кто знает. Народ меняется по естественным причинам, а у нас ещё и по оптимизации и не только медицины. Вот сейчас год идёт специальная военная операция, при которой наши войска практически топчутся на одном месте, потому что нет непобедимой Красной армии. Подразделениям не хватает боеприпасов, военный обозреватель на днях говорил на радио , что для воюющих установлен лимит боеприпасов. Такого мир ещё не знал. А что же наш министр и Верховный? Министра народ не видит и не слышит, а верховный занят другими проблемами. Читает послание Федеральному собранию, встречается с сотрудниками ФСБ, которые отмечают праздник, проводит совещание с правительством, решает экономические задачи, а про операцию ни слова. Может эту проблему обсуждает в закрытом режиме, но народ не в курсе. Надо хотя бы сказать, что проблема на устах президента и вопрос с боеприпасами решён. Вот А.Караулов говорит что не решён.

В призывах и лозунгах Зюганова есть очень даже странные лозунги. Например, "Имя Сталина и социализм - оружие, разящее капитализм и врагов России!" И много поразило? Так поразило, что даже сами коммунисты остались без дела. Сидят в думе вместо пешек, а народ голодает. Да это именно так. Я писал о деревенских магазинах так вот они забиты как и городские продуктами под потолок, но берут немногие и граммами. На 16 тысяч семью не прокормишь.

В призывах и лозунгах нет и намёка на нищету народа. Зюганов думает, что народ живёт как и он сам. "Не позволим извратить величие достижений Страны Советов". И где эти достижения страны Советов? Вы их предали сперва на референдуме за сохранение Союза ,а потом на выборах в 1996 году. Неужели от старости у лидера КПРФ провал памяти? Почему же его замы не подскажут о провале. И как же Ю. Афонин будет принимать руководство партией? Или два сапога пара?

"Российскому воинству - достойную поддержку государства!". Вот этот лозунг заслуживает особого внимания. И он должен был сказать это руководству страны. Выто к финансам государственным не допущены и толку от этого лозунга. Боитесь говорить президенту правду, но зато полностью поддерживаете действия президента о чём говорили не один раз. Измельчал лидер КПРФ, возможно он всегда был таким просто я вплотную им не занимался, хотя иногда писал ему письма и получал бестолковые отписки.

Меня удивил ещё один лозунг. "За КПРФ - значит за власть народа". Но ведь избиратели проголосовали в 1996 году за народ, а вы его предали. Неужели вы превратились в безмозглый робот.